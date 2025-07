La Lucente SpA finalista agli European Cleaning & Hygiene Awards 2025

La Lucente SpA è stata selezionata tra i finalisti dell’edizione 2025 degli European Cleaning & Hygiene Awards, prestigiosa iniziativa internazionale che celebra l’eccellenza nel settore dei servizi di pulizia e igiene professionale.

Il progetto presentato, dal titolo “La Lucente SpA – An Italian Model of Sustainable Impact”, è stato inserito nella rosa dei finalisti nella categoria “Sustainability Best Practice: Service Provider”. Un importante riconoscimento che premia l’impegno costante dell’azienda verso pratiche sostenibili e responsabili nell’ambito del facility management.

L’edizione di quest’anno ha registrato un numero record di candidature da tutta Europa, a conferma dell’elevato livello qualitativo della selezione.

L’elenco completo dei finalisti è disponibile al seguente link: European Cleaning & Hygiene Awards – Finalists 2025.

La cerimonia di premiazione si terrà il 2 ottobre 2025 presso il National Museum of Scotland di Edimburgo, durante una serata di gala alla presenza di oltre 300 professionisti del settore provenienti da tutto il continente. Essere tra i finalisti rappresenta di per sé un traguardo prestigioso e motivo di grande soddisfazione per l’intera comunità aziendale de La Lucente.

Angelo Volpe, CEO de La Lucente SpA, ha dichiarato: “Essere selezionati tra i finalisti degli European Cleaning & Hygiene Awards 2025 è un importante riconoscimento internazionale, che valorizza il percorso che La Lucente ha intrapreso con determinazione, integrando la sostenibilità come pilastro strategico del nostro modello di sviluppo. È un traguardo che dedichiamo a tutte le persone che ogni giorno contribuiscono con competenza, impegno e senso etico alla nostra crescita. Guardiamo con orgoglio a questo risultato, ma anche con rinnovata responsabilità verso le sfide future del settore.”