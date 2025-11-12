La Glass Line di TTS eletta Producto del Año ai Premios Nacionales de la Limpieza 2025

La Glass Line di TTS è stata premiata come “Producto del Año”, nella categoria dedicata alle attrezzature professionali alla 16ª edizione dei Premios Nacionales de la Limpieza.

La nuova linea firmata TTS, pensata per la pulizia dei vetri, ha saputo convincere la giuria grazie all’innovativo sistema di attacco Lampo, che consente di collegare in modo rapido e sicuro tutti gli attrezzi della gamma a un unico manico. Questa tecnologia permette agli operatori di raggiungere superfici elevate senza l’ausilio di scale o sgabelli, garantendo maggiore sicurezza e praticità d’uso.

I Premios Nacionales de la Limpieza rappresentano un punto di riferimento per il settore, premiando ogni anno le migliori innovazioni e le tecnologie più avanzate nel campo della pulizia professionale. L’assegnazione del titolo di Producto del Año alla Glass Line conferma la leadership di TTS nel proporre soluzioni capaci di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la qualità del lavoro degli operatori.

Un riconoscimento prestigioso che valorizza l’impegno costante dell’azienda nel promuovere un’innovazione concreta e sostenibile, al servizio di un settore in continua evoluzione.

