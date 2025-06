Italchimica a ISSA Pulire 2025: crescita, innovazione e sostenibilità

Italchimica si conferma protagonista dell’innovazione nella detergenza professionale e cosmetica, presentando a ISSA Pulire 2025 un’offerta ampliata e trasversale, in grado di rispondere in modo mirato alle esigenze di settori differenti. La fiera è l’occasione per raccontare una crescita solida e una visione strategica che punta su qualità, sostenibilità e personalizzazione dell’esperienza d’uso.

Il 2024 si è chiuso con un incremento del fatturato del 5,3%, raggiungendo 83,6 milioni di euro rispetto ai 79,4 del 2023. Un risultato supportato da investimenti in efficienza gestionale, marketing e capacità produttiva. Proprio nel 2025 è stato completato il nuovo stabilimento da 5.000 m² a Padova, che sarà operativo da giugno 2026 e porterà la superficie produttiva complessiva a 30.000 m², raddoppiando la capacità di output su oltre 1.600 referenze. In parallelo, Italchimica ha ottenuto la certificazione ISO 14064-1:2018, misurando con precisione le emissioni di gas serra generate nel 2023: 52.863 tonnellate di CO₂ equivalente, per il 97% legate a fonti indirette come trasporti, energia e materie prime.

Tra le novità presentate, la nuova linea Sanitec DEO si distingue per la capacità di unire efficacia detergente e identità olfattiva. Si tratta di una gamma professionale di detergenti deodoranti e profumatori per superfici, ambienti e tessuti, pensata per trasformare l’igiene quotidiana in un’esperienza sensoriale distintiva. Le fragranze, sviluppate con il supporto di importanti case profumiere, si ispirano alle ultime tendenze del mercato e garantiscono una persistenza fino a 48 ore, con note floreali, fruttate, agrumate e ambrate. Sanitec DEO risponde a una domanda crescente da parte di strutture come uffici, hotel, spazi commerciali e ristorazione, che cercano soluzioni efficaci ma anche capaci di caratterizzare e valorizzare l’ambiente.

Nel settore dell’hotellerie, Italchimica debutta con Beauty Escape, la nuova linea cortesia della Divisione Cosmetica Professionale, ispirata all’eleganza di Abano Terme. Un progetto che fonde benessere, lusso e attenzione ambientale, offrendo prodotti per corpo, capelli e ambienti sviluppati con ingredienti selezionati, attivi idratanti e profumazioni raffinate, in collaborazione con case profumiere di alto profilo. La linea include soluzioni ricaricabili e cartucce inviolabili, oltre a profumatori per tessuti e moquette, per creare un’identità olfattiva coerente in ogni spazio ricettivo. Il design dei flaconi, funzionale ed elegante, è pensato per arricchire l’ambiente bagno, riducendo al contempo l’impatto ambientale grazie a materiali certificati e flaconi in prevalenza cellulosica riciclabile. Beauty Escape si propone come risposta concreta alle strutture alberghiere che desiderano offrire un’ospitalità distintiva, sostenibile e di alta qualità.

Chiude il percorso espositivo di Italchimica la linea Green Life by Sanitec, pensata per il facility management e progettata per garantire prestazioni elevate e sostenibilità certificata. La gamma comprende prodotti super concentrati e pronti all’uso, sviluppati con ingredienti di origine vegetale e con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale in ogni fase del ciclo di vita. I prodotti pronti all’uso sono già certificati Ecolabel, mentre per i concentrati la certificazione è in corso. Le soluzioni coprono tutte le aree operative – superfici, vetri, pavimenti, disincrostanti, disinfettanti e saponi mani – e rispettano i Criteri Ambientali Minimi (CAM), fondamentali nelle gare d’appalto pubbliche. Caratteristiche distintive sono l’uso ottimizzato della plastica, la precisione delle diluizioni con tappo dosatore integrato, e la codifica colore che semplifica il lavoro degli operatori. Green Life rappresenta una proposta concreta e competitiva per le imprese del cleaning professionale che cercano soluzioni efficienti, ecocompatibili e facili da usare.

Attraverso queste novità, Italchimica dimostra la propria capacità di interpretare i bisogni di un mercato in evoluzione, proponendosi come partner trasversale e affidabile per il mondo della detergenza professionale, della cosmesi e dei servizi ambientali. Una visione che integra innovazione, cura del dettaglio e responsabilità ambientale, con lo sguardo sempre rivolto al futuro.

