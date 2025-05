ISSA PULIRE 2025: domani apre a Milano la 27ª edizione

Tutto pronto per l’inaugurazione della 27ª edizione di ISSA PULIRE, la manifestazione fieristica di riferimento in Italia per il settore della pulizia professionale, che aprirà le sue porte domani nel prestigioso quartiere fieristico di Rho Fiera Milano.

Un appuntamento atteso da aziende, operatori e professionisti del cleaning provenienti da tutto il mondo. ISSA PULIRE 2025 rappresenta il cuore pulsante dell’innovazione nel settore della pulizia professionale, offrendo uno spazio di confronto sui temi più attuali: sostenibilità, automazione, digitalizzazione e formazione.

Toni D’Andrea, Amministratore Delegato di ISSA PULIRE Network, commenta: “Questa edizione segna una conferma importante: approdare a Milano significa sentirsi accolti in un contesto fieristico internazionale di altissimo profilo. ISSA PULIRE sarà sempre più il riferimento globale per chi cerca qualità, innovazione, competenza e un network di relazioni che si estende in tutto il mondo del cleaning professionale.”

Una vetrina completa per espositori e settori complementari

Gli espositori porteranno in fiera una vasta gamma di prodotti e soluzioni: macchine e attrezzature, detergenti, sistemi di dosaggio, prodotti tessili, tecnologie IoT, software gestionali e servizi per il facility management. A completare l’offerta, la presenza di settori verticali e complementari, come l’Area Disinfestando, dedicata al pest management professionale e organizzata in collaborazione con l’associazione AIDPI, l’Area Waste, lo spazio focalizzato sulla gestione dei rifiuti e dell’economia circolare, e il comparto della Componentistica, cuore tecnologico dell’industria.

ISSA PULIRE Lab: il sapere al centro del Padiglione 8

Nel Padiglione 8, l’ ISSA PULIRE Lab ospiterà un fitto palinsesto di incontri, talk e tavole rotonde: un’occasione di aggiornamento e formazione sui grandi temi che stanno trasformando il cleaning e il facility management. Esperti, accademici e imprenditori si alterneranno per approfondire normative, scenari futuri, sostenibilità e applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nel settore.

Innovazione in gara: hackathon e premi

Grande attesa per la nuova edizione dell’Hackathon ISSA PULIRE 2025, che quest’anno sfida team di innovatori, start-up e professionisti a proporre soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale applicata al facility management. In parallelo, torna il prestigioso riconoscimento “Product of the Year ISSA PULIRE 2025”, che premierà le eccellenze di prodotto più innovative e performanti della manifestazione. Novità di quest’anno, l’introduzione della menzione speciale “People’s ChoiceMention”, attribuita sulla base del voto del pubblico a uno dei 5 finalisti del premio “Product of the Year”.

Internazionalizzazione in crescita: le delegazioni estere

A conferma del respiro internazionale della manifestazione, ISSA PULIRE 2025 accoglierà delegazioni ufficiali di buyer provenienti da Egitto, Ghana, Marocco, Nigeria, Arabia Saudita e Sudafrica, frutto della collaborazione con ICE AGENZIA. Una presenza strategica che rafforza il ruolo di Milano come hub del business internazionale nel settore del professional cleaning, favorendo l’incontro tra domanda e offerta su scala globale.

L’evento, realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia, patrocinato dalle principali associazioni di categoria e sostenuto da una rete internazionale di partner, proseguirà fino al 29 maggio, con un ricco programma di convegni, dimostrazioni e momenti di networking. Scopri il programma degli eventi: Programma_Eventi_ISSAPulire_def

Per maggiori informazioni e per registrarsi all’evento, visitare il sito ufficiale.

ISSA Pulire 2025

Fieramilano, Rho, 27-29 maggio 2025

Orari: 10:00 – 18:00 (il 29 maggio chiusura alle 17:00)