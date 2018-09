Imesa compie 50 anni: un nuovo inizio nel ricordo di Luciano

Sabato 22 Settembre si celebreranno i cinquant’anni di attività “IMESA S.p.A.”, un anniversario fondamentale segnato dalla scomparsa di Luciano Miotto, amministratore delegato scomparso lo scorso luglio per un incidente in mare. Luciano Miotto era l’IMESA, si identificava con l’azienda e l’azienda in lui, e per questo motivo sabato ci sarà l’occasione per ricordarlo ed omaggiarlo.

Il fratello e socio, Carlo, rammenta: “La sua tenacia, la sua inventiva e la sua capacità di realizzare sogni e progetti hanno fatto di lui e di IMESA un esempio per tutta la realtà imprenditoriale veneta ed italiana”. “Insieme abbiamo voluto ed organizzato questa Festa per i cinquant’anni di attività”. “Ed ora, sarà un tributo doveroso e sincero a mio fratello Luciano. Oltre quattrocento invitati da tutta Italia e dal mondo verranno in IMESA a Cessalto per celebrare il mezzo secolo di attività dell’azienda e questo non può che farci onore”.

Oltre la Festa, nel prosieguo aziendale, le redini dell’azienda sono e rimangono nelle mani del fratello Carlo: terzo capitano in carica della famiglia Miotto, con la nipote Alessia, nello spirito imprenditoriale che da sempre contraddistingue la famiglia, continueranno a far crescere le nuove generazioni proseguendo quella lunga storia famigliare iniziata con il padre Gianpietro. IMESA è un vanto del Made in Italy nella produzione di Macchine ed Impianti di Lavanderia in tutto il mondo.

Sempre attenta ai mutamenti del mercato, agli stili di vita e alle esigenze degli individui e consapevole della necessità di evolversi per crescere sta scrivendo una nuova pagina della propria storia decidendo di abbracciare la “LEAN Thinking”. IMESA vuole essere sempre più “Customer oriented”, assumendo la “perfezione” come riferimento fatto di programmi in continuo miglioramento.

Un rinnovamento sia sul “piano fisico” (volto all’identificazione degli sprechi abbinata all’ottimizzazione dei consumi e alla gestione delle risorse) sia sul piano organizzativo (con la riduzione dei livelli gerarchici, con forte orientamento ai processi e alla responsabilizzazione dell’individuo), il tutto tramite l’indispensabile sviluppo delle competenze ai livelli operativi.Ciò comporterà un mutamento, nel segno di chi ha tracciato il solco 50 anni fa, ma come sempre orientato allo sviluppo e al progresso.

Buon compleanno Imesa!

www.imesa.it