Il ruolo strategico del Cleaning manager

Competenze, tecnologie e sostenibilità al centro di una tavola rotonda dedicata alla formazione necessaria per creare nelle imprese il corretto equilibrio tra efficienza operativa, benessere delle persone e rispetto per l’ambiente. Consegnati i diplomi agli studenti della quarta edizione del Corso di Alta Formazione dell’Università di Bergamo.

Si è tenuta a Milano, in occasione di ISSA Pulire Network la tavola rotonda dedicata a “Il ruolo del Cleaning Manager – tra competenze, tecnologie e sostenibilità per affrontare il futuro del settore”, un evento promosso da AFIDAMP in occasione della consegna dei diplomi agli studenti che hanno frequentato la quarta edizione del Corso di Alta Formazione per Cleaning Manager, percorso nato nel 2019 dalla sinergia tra l’Università degli Studi di Bergamo, AFIDAMP, la Scuola Nazionale Servizi, AIISA e FRAMAR.

Un progetto che, grazie al supporto di queste realtà, ha potuto affermarsi come punto di riferimento per la formazione nel settore. L’incontro, al quale hanno partecipato come relatori Alessandro Panico – Coordinatore GdL Affari Internazionali AFIDAMP e Segretario SC59/61J CEI; Simone Maffeis – Amministratore delegato di Fra.Mar e Simone Bertocci – Direttore generale di We Italia, ha messo in luce l’evoluzione della figura del Cleaning Manager, un professionista sempre più strategico per le imprese, chiamato a coniugare efficienza operativa, innovazione e rispetto dell’ambiente. Nel corso dell’evento, moderato dal professor Emanuele Dovere, vicedirettore del corso di alta formazione in Cleaning management, i relatori hanno affrontato temi chiave come la digitalizzazione, l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e l’importanza delle soft skills. Un dibattito che ha evidenziato la necessità di una visione integrata e lungimirante per il futuro del settore.

“Oggi la pulizia non è più solo un’attività operativa – ha spiegato Stefania Verrienti, Direttore di AFIDAMP – ma un ambito complesso e multidisciplinare, dove si intrecciano competenze gestionali, tecnologie avanzate e sostenibilità. Il Cleaning Manager non è solo un coordinatore, ma un professionista capace di interpretare i cambiamenti, anticipare le esigenze e guidare le organizzazioni verso standard qualitativi sempre più elevati, garantendo efficienza operativa, benessere delle persone e rispetto per l’ambiente”.

Un’evoluzione riconosciuta anche a livello normativo con la recente pubblicazione della Prassi di Riferimento UNI/PdR 173-2:2025, che sancisce un ulteriore passo avanti nella definizione e legittimazione della figura del Manager della Sanificazione.La mattinata si è conclusa con la consegna dei diplomi agli studenti dell’ultima edizione del corso, un momento di festa e riconoscimento per chi ha investito nella propria crescita professionale. AFIDAMP ha inoltre rinnovato il proprio impegno nel promuovere la professionalità del settore, consapevole che la formazione sia la chiave per costruire un cleaning più evoluto, sostenibile e riconosciuto.