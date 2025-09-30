Il miglior CMS di Berlino di sempre: più spazio, più visitatori professionali, più innovazione

CMS Berlin ha superato tutte le aspettative: per la prima volta, più di 22.800 visitatori professionali hanno partecipato alla dodicesima edizione.

Anche lo spazio espositivo è stato più grande che mai: 441 espositori provenienti da 30 paesi hanno presentato le loro ultime novità su oltre 34.000 metri quadrati. “Il CMS 2025 è stato eccezionale. Mai prima d’ora gli espositori hanno presentato così tanti prodotti e soluzioni innovative per la pulizia e l’igiene commerciale su un’area così ampia. Anche il numero di visitatori ha superato il record stabilito nel 2023. Questo è un segnale forte, per l’importanza dell’industria della pulizia e l’attrattiva di CMS come fiera internazionale leader“, afferma Mario Tobias, CEO di Messe Berlin.

CMS ha aumentato significativamente la sua quota di visitatori professionali provenienti dai paesi europei limitrofi come Austria, Polonia, Svizzera, Danimarca e Paesi Bassi. Più di 22.800 visitatori professionali provenienti da 80 paesi hanno utilizzato la fiera come piattaforma per lo scambio, la scoperta di nuove tendenze e il business. L’attenzione si è concentrata in particolare sulla digitalizzazione, l’intelligenza artificiale e le soluzioni di pulizia sostenibili.

CMS 2025 ha presentato il futuro della pulizia: robotica intelligente, sistemi supportati dall’IoT e soluzioni digitali di gestione delle strutture aumentano l’efficienza e la trasparenza. Detergenti sostenibili, tecnologie a risparmio di risorse e gestione mirata dell’igiene caratterizzano la tendenza della pulizia ecologica e della salute. Questi argomenti facevano anche parte del programma di supporto del CMS, che per la prima volta includeva una giornata di approfondimento sulle pulizie domestiche e ospedaliere.

Il prossimo CMS Berlin si svolgerà dal 21 al 24 settembre 2027 presso il quartiere fieristico di Berlino.