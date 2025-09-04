Ihs al fianco di UNA Hotels The One Milano

Ihs si occuperà delle attività di cleaning, restore e facchinaggio di UNA Hotels The One Milano, assicurando ambienti sempre ordinati e curati nei minimi dettagli.

A pochi minuti dal cuore di Milano e in prossimità della Stazione ferroviaria di Rogoredo, servita dall’Alta Velocità, UNA Hotels The One Milano rappresenta il punto d’incontro tra stile e comfort. Con le sue 50 camere e 67 appartamenti, la struttura è pensata per accogliere ogni tipo di viaggiatore, dal professionista in trasferta alla coppia che vuole concedersi una pausa rilassante o un weekend culturale, fino a chi desidera una permanenza prolungata.

Per ottimizzare gli spazi e offrire un’accoglienza di livello superiore, l’hotel si è affidato alla collaborazione di IHS per i servizi di cleaning, restore e facchinaggio. L’obiettivo è garantire ambienti sempre impeccabili, curati con la massima attenzione ai dettagli.

Atmosfere vivaci e un design contemporaneo definiscono gli spazi della struttura, ogni ambiente è concepito per esprimere un’unica visione: offrire un’ospitalità moderna e sostenibile.

“Con il nostro ingresso nel The One Milano Hotel & Residence rafforziamo la collaborazione con UNA Hotels. Un passo importante per consolidare la partnership e crescere nella città di Milano. Il nostro impegno rimane invariato: offrire standard elevati di qualità del servizio, che rappresentano il modo di lavorare di Ihs” – ha dichiarato Fabio Marraffa, Resp. Commerciale di Ihs per il Nord Italia.

https://www.ihsspa.it/