Idealservice sponsor di vicino/lontano

Idealservice è stata tra gli sponsor dell’importante manifestazione culturale vicino/lontano 2018 dedicata al tema degli squilibri e delle disuguaglianze nel mondo, che per la sua quattordicesima edizione, lo scorso maggio, ha ottenuto molto successo a Udine che, per quattro giorni, si è affermata capitale del pensiero sulle differenze, da quelle economiche a quelle sociali e di genere.

Idealservice ha voluto portare il proprio contributo condividendo la necessità, espressa dal presidente del comitato scientifico di vicino/lontano Nicola Gasbarro, di perseguire l’uguaglianza delle opportunità a garanzia dello sviluppo di tutti.

Impresa di servizi che opera su tutto il territorio nazionale – con un fatturato complessivo di quasi 140 milioni di euro, circa 3400 lavoratori e un’incidenza importante in termini di occupazione femminile – Idealservice ha connaturata alla propria identità cooperativa l’attenzione prioritaria alle persone e ai territori in cui opera, per il raggiungimento di un benessere condiviso.

«La cooperativa – spiega Enzo Gasparutti, presidente di Idealservice – ha tra i suoi principi fondanti la mutualità, intesa come funzione sociale che coinvolge i propri soci, e valori quali la democrazia, l’uguaglianza, la solidarietà. In questi anni abbiamo cercato di far coesistere le opportunità offerte dalla globalizzazione con il rispetto di questi principi. Riuscendo ad essere una grande impresa cooperativa, attenta ai valori mutualistici e al servizio della comunità e delle generazioni future».

www.idealservice.it

La foto è di Luca A.d’Agostino Phocus agency