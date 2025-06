idealservice guarda al futuro con risultati da record

Idealservice raggiunge un nuovo traguardo nella sua storia: 176 milioni di euro di ricavi, il bilancio più alto di sempre.



Con oltre 4.300 lavoratori, una significativa presenza femminile (68%) e una forte componente giovanile (30% under 35), la cooperativa continua a crescere investendo in welfare, formazione e sostenibilità. L’Assemblea, riunitasi lo scorso 24 maggio, ha approvato un bilancio che segna il miglior risultato nella storia della cooperativa: 176 milioni di euro di ricavi, con una crescita del 12% rispetto al 2023 e del 22% rispetto al triennio precedente. L’utile netto ha raggiunto i 4,5 milioni, mentre il patrimonio netto ha superato i 73 milioni. Un risultato che rende orgogliosi e che testimonia la solidità e la visione della cooperativa.



“Il nostro lavoro è stato premiato dalla fiducia dei soci e delle socie” – ha affermato Marco Riboli, confermato alla guida come Presidente. “Negli ultimi sei anni, il patrimonio è cresciuto di 30 milioni di euro e nel 2024 sono stati distribuiti ristorni ai soci per 722 mila euro, che salgono a 1,8 milioni considerando l’ultimo triennio – l’equivalente di una quindicesima mensilità per un lavoratore medio. La nostra è una cooperativa che produce risultati, ma soprattutto costruisce relazioni, opportunità e futuro. Questo è il nostro modo di fare impresa.”- ha concluso.

Centrale l’intervento della Presidente Legacoop FVG Michela Govrig che ha ribadito il valore identitario della cooperativa: “Un’assemblea partecipata e attenta che prosegue inarrestabile il suo percorso di crescita con risultati eccellenti. Una grande impresa orgogliosamente cooperativa, che investe sulle persone, consapevole che sono loro a fare la differenza, ad essere l’anima e il motore, ad orientare democraticamente le scelte, che redistribuisce ricchezza alle socie e ai soci esercitando nei fatti quella sussidiarietà per cui è nata. Una realtà che è parte del territorio, un bene collettivo che pratica partecipazione e democrazia, con la coerenza e la responsabilità di essere un punto di riferimento per il movimento cooperativo.”