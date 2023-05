ICE Cobotics e ISC lanciano Cobi 18 

ICE Cobotics, azienda tra i leader nella produzione di soluzioni di pulizia all’avanguardia, ha annunciato durante la fiera ISSA Pulire 2023 il lancio di Cobi 18 in Italia, grazie al partner ISC.

La pulizia professionale autonoma dei pavimenti non è mai stata così semplice, conveniente e affidabile, come con Cobi 18, la lavasciuga pavimenti compatta e cobotica di ICE. Presso il suo stand alla fiera Pulire 2023, ISC ha presentato Cobi 18. Il cobot è stato messo in attività per tutti i tre giorni di fiera nell’ampio stand di ISC per consentire ai visitatori di conoscere meglio le sue caratteristiche e i suoi vantaggi nella navigazione e nelle operazioni di pulizia.

Stefano Grosso, CEO di ISC, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aver presentato Cobi 18 al mercato italiano durante ISSA Pulire 2023. Questo prodotto è l’ultimo esempio del nostro costante impegno nella selezione di soluzioni innovative e di eccellenza nel settore della pulizia industriale. Siamo certi che supererà le aspettative dei nostri clienti e li supporterà nel raggiungimento dei massimi livelli di igiene e pulizia.”

“Siamo molto felici di lanciare Cobi 18 in Italia con ISC, perché è il partner italiano più qualificato nelle macchine autonome. Cobi 18, con l’aiuto di ISC, può raggiungere clienti importanti, primi fra tutti, gli attori del facility management” afferma Alexander Schless, CEO di ICE Cobotics EMEA.

Fonte: comunicato congiunto