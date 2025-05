i-walk vince il Products of the year 2025

i-walk di i-Team Global vince il Products of the year 2025 a ISSA Pulire. A Hy-genio di Hygenia srl va il People Choice Mention.

Si è svolta oggi, 29 maggio, nell’ambito di ISSA Pulire 2025, l’attesa cerimonia di premiazione del Products of the year. Il vincitore è risultato i-walk di i-Team Global mentre Hy-genio di Hygenia srl è stato il più votato dal pubblico in fiera.

i-walk è uno strumento co-botico che si integra perfettamente con i-mop XL, liberando tempo per altre attività di pulizia e permettendo di concentrarsi sui dettagli che fanno la differenza. Per mettere in funzione l’i-walk ci vuole meno di un minuto, risparmiando tempo per altre attività. i-walk offre la co-botizzazione combinata con le prestazioni di pulizia di i-mop. Utilizza il 70% in meno di acqua e prodotti chimici rispetto alla pulizia manuale. Il pavimento super asciutto riduce gli incidenti da scivolamento grazie all’avanzata tecnologia di aspirazione. Migliora la vita degli addetti alle pulizie svolgendo un lavoro ripetitivo.

https://www.i-teamglobal.com/

Hy-Genio di Hygenia srl è un sistema di pulizia innovativo che trasforma il mop in un sistema smart: utilizzando un componente hardware e un algoritmo dedicati, può monitorare e registrare l’attività di pulizia, fornendo informazioni in tempo reale per costruire analisi e modelli predittivi. La trasmissione dati avviene tramite rete Wi-Fi per garantire maggiore velocità e sicurezza nel trasferimento. I dati raccolti vengono elaborati ed analizzati per la creazione di report e statistiche al committente.

www.hygenia.it

Il premio “Product of the Year” e la “People’s Choice Mention” rappresentano oggi un punto di riferimento per aziende, operatori e stakeholder del cleaning professionale, contribuendo a promuovere una cultura dell’innovazione e della qualità a livello internazionale.