I-Team vince la seconda edizione dell’Hackathon di ISSA PULIRE

Quello di I-Team è il team vincente dell’Hackathon ISSA PULIRE, la competizione organizzata da ISSA PULIRE Network in collaborazione con FDS, che ha visto protagonisti brillanti studenti universitari sfidarsi sul tema della gestione intelligente e sostenibile della pulizia di due nuovi stadi di Milano, immaginati nel 2035 come poli multifunzionali all’avanguardia. Secondo classificato il Team Idrobase e ISSA.

Il problema e il progetto vincente

Il team I-Team, sponsorizzato dall’omonima azienda, ha saputo proporre la soluzione più convincente, innovativa e tecnologicamente avanzata per rispondere alla sfida lanciata nel problem statement: garantire la manutenzione ottimale di due strutture da 300.000 mq ciascuna, aperte 16 ore al giorno e gestite da un team di soli 60 addetti, integrando AI, IoT, robotica e strumenti per il monitoraggio dei rischi. I 3 studenti del team studenti sono immatricolati alla facoltà di Ingegneria dell’automazione industriale dell’università di Brescia.

Il progetto vincente ha colpito la giuria internazionale, composta da Cesare Grassi (Direttore Operativo di Fondazione Scuola Nazionale Servizi), Peter Hug (Managing Director di VDMA), Giulio Sciortino (Tecnico dell’Istituto Italiano di Tecnologia) per la capacità di sfruttare i dati provenienti da dispositivi IoT per ottimizzare la pulizia in tempo reale, impiegando app e robot autonomi per i compiti più ripetitivi e strumenti digitali per valorizzare le competenze umane e migliorare la gestione dei rischi in ambienti ad alta affluenza. A introdurre la cerimonia di premiazione è stata Silvia Scurati, Vice Presidente IV Commissione permanente – Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione di Regione Lombardia, che ha espresso i suoi complimenti a tutti gli studenti e alle università lombarde in gara.

Gli sponsor e le squadre

L’Hackathon, che ha messo alla prova le competenze tecniche e la creatività dei partecipanti, è stato reso possibile grazie al supporto di prestigiosi sponsor. In particolare, si ringrazia Hagleitner, Diamond Sponsor dell’iniziativa, per il suo contributo determinante. Un sentito grazie anche ai Team Sponsor: Cummins, Facility App, Idrobase, ISC, ISSA EMEA, I-Team e Tender Brain, che hanno sostenuto i gruppi partecipanti durante tutte le fasi della competizione.

Complessivamente hanno partecipato 8 squadre; ecco da quali università e rispettive facoltà provengono gli studenti:

Politecnico di Milano: Automation and Control Engineering; Computer Science and Engineering; Design della Comunicazione; Ingegneria Gestionale

Università cattolica del sacro Cuore: Economia e Scienze Naturali, Matematiche e Fisiche

Università degli Studi dell’Insubria: Biomedical Sciences

Università degli Studi di Brescia: Ingegneria dell’automazione industriale

Università degli Studi di Milano-Bicocca: Data Science; Scienze Statistiche ed economiche; AI for Science and Technology

Università degli Studi di Pavia: Artificial Intelligence; Scienze Fisiche

Università di Pavia, Università Statale di Milano e Università Milano-Bicocca: Artificial Intelligence; Artificial Intellligence and Mathematics

L’evento si inserisce nel percorso di ISSA PULIRE Network volto a promuovere l’innovazione, la formazione e il dialogo tra industria, istituzioni e nuove generazioni.