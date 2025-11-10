Hygienalia cresce ancora: 7.000 visitatori professionali, +9% rispetto all’ultima edizione

Nuovo successo per Hygienalia, la fiera leader in Spagna nei settori dell’igiene, della pulizia e della lavanderia professionale e industriale.

La manifestazione, ospitata nel Padiglione 3 di Ifema, ha chiuso il 6 novembre scorso con un bilancio più che positivo: secondo le prime stime, 6.980 visitatori professionali hanno preso parte all’evento, con un incremento del 9% rispetto all’edizione 2023.

Il salone, organizzato da Feria Valencia, conferma così la sua crescita costante. Quest’anno l’offerta espositiva ha raggiunto 145 espositori diretti e 200 marchi internazionali provenienti da 14 Paesi, segnando un aumento dell’11% rispetto alla precedente edizione.

Durante i tre giorni di apertura, l’affluenza ha superato di giorno in giorno le aspettative, riflettendosi sia nell’intensa attività commerciale degli espositori sia nella piena occupazione dei 15.000 metri quadrati del recinto fieristico. Particolarmente significativo l’aumento dell’internazionalità: il 13% dei visitatori proveniva dall’estero, con presenze da Italia, Francia, Portogallo, Belgio, Regno Unito, Serbia, Stati Uniti, Marocco e Algeria.

All’interno della fiera si è inoltre svolta una missione commerciale internazionale promossa da Ivace + i Internacional e dalla federazione ASFEL, che ha favorito incontri tra imprese spagnole e buyer esteri.

In parallelo alla parte espositiva, Hygienalia ha concluso un ricco programma di conferenze, che ha registrato un’elevata partecipazione di pubblico e ha affrontato i principali temi d’attualità del settore: innovazione, sostenibilità e gestione efficiente.