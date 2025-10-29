Gruppo Consoli diventa Società Benefit: un nuovo passo nel Facility Management integrato

Gruppo Consoli, da anni punto di riferimento nel settore del cleaning, in particolare in ambito sanitario, evolve la propria identità e diventa Società Benefit, rafforzando il proprio impegno verso un modello di impresa sostenibile, innovativo e orientato al valore condiviso.

Questo cambio di denominazione sociale è il riflesso di una trasformazione strategica che vede il Facility Management al centro della mission aziendale. Oggi, Gruppo Consoli è una realtà solida e strutturata nel panorama nazionale, capace di offrire soluzioni integrate e su misura per la gestione, la manutenzione e l’efficientamento di edifici, impianti utili ad accrescere il comfort degli ambienti di lavoro.

Oltre alla sua storica expertise nel cleaning sanitario, l’azienda ha esteso la propria offerta con servizi di soft e tech facility, offrendo soluzioni per ogni aspetto della cura e della gestione degli spazi, con particolare attenzione al comparto sanitario, dove precisione, igiene e continuità operativa sono requisiti imprescindibili.

Con una visione orientata all’innovazione e alla responsabilità sociale, Gruppo Consoli si propone oggi come partner strategico per enti pubblici, strutture sanitarie e imprese, offrendo un servizio completo, sostenibile e ad alto valore aggiunto.

www.consoli.it