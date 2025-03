FVG: CNS vince bando da 3 milioni per immobili in Carnia e Alto Friuli

Friuli-Venezia Giulia: il Consorzio Nazionale Servizi (CNS) si è aggiudicato il bando per la gestione e la manutenzione degli immobili e degli impianti pubblici, nell’area della Carnia e dell’Alto Friuli.

Si tratta di una convenzione alla quale potranno aderire tutti gli enti pubblici dell’area, che potranno godere di condizioni di favore relativamente ai costi per manutenzione e gestione dei propri immobili. Le attività oggetto dell’appalto riguarderanno sia servizi di natura gestionale, come implementazione e gestione del Sistema Informativo, costituzione e gestione dell’Anagrafica Tecnica degli immobili e degli impianti, Call Center, attività di progettazione, supporto tecnico, monitoraggio…sia servizi operativi relativi alla manutenzione di impianti elettrici, di sicurezza e controllo accessi, impianti idrico-sanitari, di riscaldamento e raffrescamento, impianti elevatori, impianti antincendio oltre al piccolo mantenimento edile.

L’importo massimo a disposizione del convenzionamento è pari a 3 milioni di euro e il contratto ha una durata di 36 mesi. Il servizio sarà attuato dalle cooperative associate Cooplat e Secoop, raggruppate in associazione temporanea di impresa con Chiurlo Tec, società specializzata in servizi e soluzioni per la riqualificazione energetica di aziende e pubbliche amministrazioni.

Per ottimizzare la gestione operativa, nell’offerta è previsto l’uso del sistema informativo Open Facility Management (OFM), piattaforma realizzata da CNS per migliorare l’efficienza nella gestione dei servizi, che permette di pianificare turni di lavoro e postazioni in modo automatizzato. Sarà utilizzato anche il modulo OFM Green che integra funzionalità avanzate per garantire un’erogazione dei servizi efficiente e rispettosa dell’ambiente.

Tra gli elementi distintivi dell’offerta ci sono ulteriori servizi di Facility management. Tra cui: strumenti di elaborazione dati per il controllo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, gestione della programmazione delle attività, controllo delle attività di manutenzione programmata e rispetto delle tempistiche, gestione delle anagrafiche degli impianti, gestione economica delle commesse, attività di acquisizione dei dati degli impianti e degli immobili, redazione delle schede consuntive di intervento, monitoraggio dei consumi e proposte di efficientamento, attivazione di un numero verde sempre operativo.