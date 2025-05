Fusione tra Bottoni, Tecno Clean e Socaf

Bottoni Srl, Tecno Clean Srl e Socaf SpA, realtà affermate nel settore del cleaning professionale, annunciano l’avvio di un percorso di fusione che rafforza il loro posizionamento nel mercato italiano e crea nuove opportunità di sviluppo e crescita.

Questa operazione di fusione “orizzontale”, unica nel panorama italiano, si realizza in un settore caratterizzato da una forte dinamicità e in continua evoluzione. Bottoni, Socaf e Tecno Clean, pur mantenendo le proprie identità e specificità, uniscono le forze per ampliare la gamma di prodotti e servizi offerti, ottimizzare le sinergie operative, migliorare l’efficienza e rafforzare la presenza sul territorio nazionale.

Bottoni ha sede a Settimo di Pescantina, in provincia di Verona, conta 18 dipendenti e opera da oltre 40 anni nel settore del cleaning professionale. È specializzata nella fornitura di prodotti detergenti, disinfettanti e consumabili. Si distingue per un focus sul servizio al cliente e una solida relazione con importanti clienti in tutta Italia, in particolare nel settore sanitario, ma lavora anche con GDO, istituti scolastici e strutture alberghiere. “L’obiettivo principale di questo progetto è la crescita e il consolidamento in un mercato competitivo. Non nasce da una necessità contingente, dichiara Giuseppe Bottoni, titolare di Bottoni srl.. Le nostre aziende godono di buona salute finanziaria e vedono in questa operazione un’opportunità per investire nel futuro, affrontare le sfide del mercato e offrire un valore aggiunto a clienti e collaboratori.”

Tecno Clean, azienda di Cordenons, in provincia di Pordenone, è attiva dal 1992 nella vendita e noleggio di prodotti e soluzioni per la pulizia professionale. Conta 28 dipendenti e fornisce macchine per la pulizia, detergenti e disinfettanti, con una specializzazione nei settori sanitario, Horeca e industriale. Si occupa anche di impianti di aspirazione e filtrazione aria in ambito industriale. Negli anni ha investito significativamente in logistica e tecnologie di magazzino integrando il sistema lean. Così Luigi Vazzoler, titolare di Tecno Clean srl:“Abbiamo scelto di unire le forze per costruire un gruppo leader nel settore del cleaning professionale, capace di affrontare le sfide del futuro e di cogliere le opportunità del mercato. Siamo entusiasti di questo nuovo capitolo e delle prospettive che si aprono per tutti noi”.

Socaf è presente da oltre 40 anni nel mercato, è specializzata nella vendita, noleggio e assistenza di macchine per la pulizia. Con sede principale a Osio Sotto (BG) e filiali nelle province di Milano e Brescia, e oltre 90 collaboratori (tra dipendenti e agenti monomandato), Socaf ha sviluppato un modello distributivo unico, rivolto principalmente alle PMI del settore manifatturiero, e offre un servizio post-vendita strutturato. Oltre al cleaning professionale, Socaf progetta e installa impianti di raffrescamento adiabatico e riscaldamento 100% elettrico attraverso le sue divisioni Aquarial e Caldofacile.

“La complementarità delle tre aziende rappresenta un punto di forza strategico. La fusione ci consentirà di creare un gruppo capace di coprire non solo il Nord Italia, ma l’intero territorio nazionale, offrendo una gamma completa di prodotti e servizi, dai consumabili alle macchine per la pulizia, con un elevato livello di servizio e supporto” ha commentato Diego Lussana, AD di Socaf spa.

L’aggregazione delle tre aziende dà vita a un gruppo di rilievo nel settore del cleaning professionale, con una presenza significativa nel Nord Italia, dal Friuli al Veneto alla Lombardia, toccando anche Piemonte ed Emilia Romagna. Questa realtà aggregata da circa 35 milioni di euro di fatturato annuo, può contare su un team di oltre 130 collaboratori, una solida esperienza maturata in oltre 30 anni di attività, e una gamma di prodotti e servizi che spazia dai consumabili alle macchine per la pulizia, fino a soluzioni per il trattamento dell’aria.

