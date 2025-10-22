Formula Servizi tra le 150 migliori aziende per cui lavorare

Formula Servizi è tra le prime 150 migliori aziende italiane per cui lavorare, secondo l’opinione dei dipendenti. A rivelarlo è l’indagine “Italy’s Best Employers 2026” condotta dalla società specializzata Statista, azienda leader nella raccolta e elaborazione dati.



La cooperativa si attesta al 134esimo posto, con un punteggio di 7,91 su 10, nella classifica nazionale che raccoglie ed elabora grandi quantità di dati forniti in modo spontaneo e anonimo dai dipendenti. Il questionario ha ricevuto oltre 300 mila risposte da parte dei lettori/lavoratori italiani. In particolare, punta a mettere in luce aspetti del clima che si vive in ufficio, nei laboratori di ricerca o nei plant di produzione.

Fra le prime 5 realtà vi sono colossi quali Lavazza, Sorgenia, Granarolo, Heineken e Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. Nella top 50 anche Microsoft, Google e Brembo.



“Questo risultato – dichiarano Antonella Conti e Massimiliano Mazzotti, rispettivamente Presidente e Direttore Generale di Formula Servizi – conforta la cooperativa sulla qualità del suo clima interno, misurato in maniera indipendente su parametri oggettivi. In tanti anni di attività abbiamo sempre cercato di includere il rispetto delle persone e i diritti di ogni lavoratore nei nostri fattori organizzativi e produttivi con la consapevolezza che questa sia l’unica leva che può alimentare il senso del dovere e di appartenenza nei confronti di un grande bene collettivo, quale è una cooperativa. Oggi, il riconoscimento di Statista ci sprona a proseguire su questa strada perché il benessere dei lavoratori ci migliora e questo si traduce in fattore competitivo per l’azienda”.