EvoClean di Hydro System vince l’Innovation award di ISSA

L’ultimo giorno di ISSA Show North America, il 2 novembre scorso a Dallas, Texas, l’Associazione americana della pulizia professionale ISSA ha assegnato l’Innovation award 2018 a Hydro System per EvoClean, un distributore di prodotti chimici per la lavanderia a bassa manutenzione, basata sul tubo di Venturi e alimentata ad acqua che non richiede la sostituzione del tubo. È dotata di un sistema di controllo integrato per applicazioni che richiedono da sei od otto prodotti, disponendo, inoltre, di un collettore di risciacquo integrato e di un allarme di ‘fine prodotto.

Hanno ricevuto le Menzioni di merito:

Kärcher North America per KIRA B50 Cleaning Robot

GP Pro per KOLO Smart Monitoring System

3M Commercial Solutions Division per Scotch-Brite Clean & Shine Pad

Essity Professional Hygiene per Tork PeakServe Continuous Towel Refill and System.