European Cleaning & Hygiene Awards 2018 annunciano gli sponsor

Gli European Cleaning & Hygiene Awards 2018 sono lieti di annunciare Lucart Professional come silver sponsor di questa edizione del prestigioso premio europeo che riconosce gli elevati standard di eccellenza nel settore della pulizia professionale. I premi saranno assegnati da una giuria qualificata e vedono un prestigioso panel di media partner, tra cui spicca GSA come unico italiano.

Per Lucart Professional, uno dei primi 10 produttori di carta e di tessuti in Europa, si è trattata di una scelta naturale. Francesco Pasquini, direttore vendite e marketing della divisione Lucart Away from Home , ha dichiarato: “La nostra visione è quella di garantire affidabilità, prestazioni e sostenibilità in tutto ciò che produciamo, temi chiave per il nostro settore nel suo insieme. Siamo quindi entusiasti di sponsorizzare i premi che riconoscono il successo e premiano l’eccellenza in queste aree, oltre a celebrare i risultati eccezionali che si stanno verificando in tutta l’industria della pulizia in Europa “.

Le altre categorie di premi quest’anno sono sponsorizzate da Ceris Burns International, Greenspeed, Igefa GmbH, Lucart Professional, Truvox International, Werner & Mertz. Altri sostenitori sono: CleanMachines24.com, Kenter GmbH, Rai Amsterdam, and Vectair Systems.

L’appuntamento è per il prossimo 15 novembre all’Hotel Palace di Berlino, ma le candidature si chiudono il 20 luglio.

Per candidarsi…http://www.echawards.com/

Per ulteriori informazioni o dettagli sulla sponsorizzazione contattare:

awards@europeancleaningjournal.com