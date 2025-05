Ecolabel UE per i detergenti: ISPRA e AFIDAMP promuovono la sostenibilità nelle imprese

Ispra e AFIDAMP hanno realizzato un corso per offrire una panoramica sul processo di certificazione Ecolabel UE per i detergenti, approfondendo i criteri richiesti e tutti gli aggiornamenti normativi.

Proseguono i corsi di aggiornamento tecnico organizzati da AFIDAMP in collaborazione con ISPRA. Nelle giornate del 12 e 15 maggio sono stati organizzati due incontri dedicati al tema “Guida al Processo di Certificazione Ecolabel Detergenti: documenti e procedure per un percorso snello e senza intoppi”, tenuto da esperti di ISPRA e voluto da AFIDAMP proprio per chiarire il percorso che le aziende devono compiere per ottenere la certificazione. Il workshop si è poi concentrato sui prodotti per superfici dure e sulle recenti evoluzioni normative.

Grazie al prezioso contributo del Gruppo di Lavoro Chimici di AFIDAMP, il corso si è concentrato su tematiche molto concrete e di interesse per le aziende del comparto. L’intervento delle imprese sulla struttura stessa del workshop ha permesso di creare un percorso su misura per il settore, capace di esplorare in maniera diretta come affrontare il percorso di certificazione.

Le relatrici del corso – Clara Martemucci, Piera Pellegrino, Astrid Raudner, Debora Romoli e Francesca Rizzitiello– hanno toccato molti argomenti, accompagnando i numerosi partecipanti nell’intero iter da compiere, articolato ma indispensabile per procedere con successo. Responsabili per l’assegnazione della certificazione sono il Comitato per l’Ecolabel ed Ecoaudit e ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Prima di inviare la domanda è necessario registrarsi all’ ECAT (E-Catalogue), catalogo online di tutti i prodotti e servizi certificati Ecolabel UE in Europa al seguente indirizzo: https://tinyurl.com/ECAT-for-products. Da questo momento può partire la domanda di richiesta che va compilata in ogni sua parte per essere presa in considerazione.

Dopo una precisa e completa panoramica sulla normativa (Regolamento CE 66/2010, Decisione 2017/1217/UE) il corso si è soffermato a lungo sui criteri ambientali critici per ottenere il marchio ECOLABEL per i detergenti. Tra questi vengono valutati la tossicità acquatica, la biodegradabilità aerobica e anaerobica e ovviamente vanno considerate le restrizioni sulle sostanze pericolose e sugli allergeni. Ha poi approfondito quali sono le categorie di prodotto che possono accedere alla richiesta del marchio ECOLABEL e tutti i criteri di esclusione, con l’obiettivo di chiarire alle aziende partecipanti al corso come muoversi con agilità e senza intoppi.

Durante la seconda giornata, ampio spazio è stato dedicato all’evoluzione dei criteri riguardanti l’approvvigionamento sostenibile delle materie prime e la progettazione ecocompatibile degli imballaggi. I requisiti per plastica e carta sono in fase di rafforzamento, con soglie più ambiziose per contenuto riciclato e riciclabilità, anche in vista delle nuove disposizioni del regolamento PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation EU/2025/40).

Un passo verso l’eccellenza ambientale

Il marchio Ecolabel UE continua a rappresentare uno strumento concreto per promuovere prodotti con impatto ambientale ridotto lungo l’intero ciclo di vita. Il crescente interesse delle imprese italiane, in particolare nel settore dei detergenti professionali, dimostra come la sostenibilità sia ormai un obiettivo strategico.

“AFIDAMP, grazie alla collaborazione costante con ISPRA – ha commentato Stefania Verrienti, Direttore di AFIDAMP – ribadisce il proprio impegno a supportare le aziende con formazione tecnica e aggiornamenti normativi, contribuendo al rafforzamento dell’economia circolare e alla diffusione di buone pratiche ambientali nel settore della pulizia professionale. Il ruolo dell’associazione è proprio quello di amplificare e rendere più efficace la voce delle imprese, ottenendo anche revisioni e modifiche ai regolamenti, nel rispetto delle esigenze delle imprese”.

La revisione dei criteri ECOLABEL della detergenza, iniziata nel 2023 e tuttora in corso, ha visto per esempio l’introduzione di modifiche richieste proprio dalle associazioni di categoria. La versione finale è attesa per il secondo trimestre del 2026.

ISPRA sarà presente allo stand AFIDAMP in occasione della Fiera ISSA PULIRE, in programma a Rho Fiera – Milano dal 27 al 29 maggio, per dare ulteriori spiegazioni o approfondimenti sulla procedura e su argomenti di interesse generale relativi alla certificazione.

Per maggiori informazioni:

ecolabel@isprambiente.it

www.isprambiente.gov.it