Ecco i vincitori del Purus Innovation Award CMS Berlin 2025

I vincitori del Purus Innovation Award (PIA) di quest’anno hanno sviluppato prodotti, strumenti e sistemi che offrono soluzioni intelligenti e lungimiranti per una pulizia degli edifici più sana, sostenibile ed efficiente.

Un totale di 63 aziende hanno presentato le loro innovazioni. Tre sono stati nominati in ciascuna delle sei categorie. I sei vincitori sono stati annunciati alla serata di apertura di CMS Berlin 2025 davanti a circa 280 ospiti invitati.

“Siamo rimasti particolarmente colpiti dall’ampia gamma di candidature di quest’anno. Il processo di selezione è stato impegnativo, ma dopo un’intensa discussione, siamo stati in grado di riconoscere quelle soluzioni che sono particolarmente innovative e dimostrano in modo impressionante come il settore stia affrontando le sfide attuali in vari modi“, afferma Tanja Čujić, presidente della giuria di otto membri, membro del Consiglio di amministrazione dell’Associazione federale delle pulizie edili e socio amministratore di Čujić Gebäudedienste GmbH.

Lavorare in modo ergonomico con le mini-macchine

Quest’anno c’è stato un numero particolarmente elevato di iscrizioni nella categoria robotica/intelligenza artificiale, che è stata introdotta di recente, e quindi un livello di competizione particolarmente elevato. Alfred Kärcher ha impressionato la giuria con la lavasciuga KIRA B 200. Secondo l’azienda, questo robot, progettato per grandi aree, è il primo a essere dotato di un sistema operativo su misura, che gli consente di funzionare in modo completamente autonomo tramite una docking station. Il suo funzionamento efficiente e sostenibile è reso possibile da un sistema di acqua e detergenti a risparmio di risorse e da un controllo trasparente dei consumi tramite un’app.

Nella categoria “Macchine per la pulizia”, Wetrok ha vinto con la sua mini lavasciuga Spin BeFree. Secondo gli sviluppatori, questa mini-macchina è la prima a combinare un’impugnatura a S e una propulsione a spazzola, consentendo un lavoro particolarmente ergonomico senza la necessità di movimenti di trazione o spinta, o di affaticare le spalle o la schiena. È inoltre l’unica macchina della sua categoria con serbatoi che possono essere puliti completamente manualmente per la massima sicurezza igienica.

Paula, l’assistente AI per gli addetti alle pulizie degli edifici di PlanD è vincitrice della categoria “Strumenti e sistemi digitali”. Questo assistente vocale mobile rende tutte le applicazioni digitali del software all-in-one di PlanD facili, accessibili e prive di barriere per tutti, in 25 lingue. Che tu abbia bisogno di visualizzare l’elenco dei turni di servizio, documentare i difetti o segnalare un congedo per malattia, bastano poche parole a Paula.

Ophardt Hygiene-Technik ha vinto la categoria igiene dei bagni con questa innovazione: PRAESIDIO Fuel Cell è un erogatore autoalimentato per la disinfezione delle mani senza contatto. Il dispositivo utilizza isopropanolo puro (70%) per la disinfezione delle mani e, allo stesso tempo, utilizza una piccola quantità di agente alcolico per generare energia tramite una cella a combustibile integrata. In questo modo si elimina la necessità di sostituire regolarmente la batteria.

Dr. Schnell con il suo MILIZID ONE, è il vincitore nella categoria “Detergenti”. Secondo l’azienda, tutte le materie prime utilizzate nel detergente per sanitari provengono da risorse europee rinnovabili. “Le severe normative dell’UE in materia di lavoro e ambiente costituiscono la base per materie prime rinnovabili ed eque”, afferma il Dr. Schnell. Per la prima volta, nella pulizia professionale vengono utilizzati l’acido metano solfonico proveniente da biogas bilanciato in massa, i tensioattivi non ionici provenienti da olio di insetti e le materie prime profumate provenienti da una fonte rinnovabile europea. Alcuni di questi ingredienti sono stati sviluppati appositamente per questo prodotto.

Cosa si dovrebbe fare con le coperture per mocio vecchie o rimpicciolite? La risposta è il supporto pieghevole FLEX-ON di ARCORA International. Può essere regolato in modo continuo da 38 a 52 centimetri, il che lo rende compatibile con coperture che altrimenti dovrebbero essere gettate via. ARCORA International si è aggiudicata il primo posto nella categoria “Attrezzature” dalla giuria per questa innovazione, che consente di risparmiare risorse e ridurre i costi.