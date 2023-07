Ecco i finalisti degli European Cleaning & Hygiene Awards 2023

E’ stata resa pubblica oggi la lista dei finalisti dei prestigiosi European Cleaning & Hygiene Awards 2023, organizzati da European Cleaning Journal e giunti alla loro sesta edizione, in un anno record che ha registrato più di 230 candidature. La premiazione si terrà a Dublino il 5 ottobre presso la The Round Room alla Mansion House.

GSA è media partner dell’evento per l’Italia.

Ecco i finalisti:

Miglior utilizzo di soluzioni intelligenti da parte dei fornitori di servizi

– JPC con Samsic a Broadgate

– CSU con BE Clean e JDE

– Soluzione di pulizia dinamica di Bidvest Noonan

– Bidvest Noonan all’ospedale UHL

Investimento nella formazione

– Breedweer Facilitaire Diensten

– Derrycourt Cleaning Specialists

– FM Services Group

– CSU con Johan Cruyff Arena

– Peartree Cleaning Services

Eccellenza nelle partnership cliente-appaltatore

– Principle Cleaning Services a Kings Cross

– Cagney Contract Cleaning al Convention Centre di Dublino

– JPC by Samsic presso Here East

– Derrycourt Cleaning Specialists al Children’s Hospital Ireland Group

– OCS al West London NHS Trust

– FM Services presso OPTUM

– ABM presso il St James Hospital

Start-up dell’anno

– ToolSense

– Synergy FM

– TranZero

– Biovate Hygienic

Best Practice in tema di sostenibilità

– MTB-Siivouspalvelu

– Peartree Cleaning Services

– Birkin Group

– Cleanology

– Bidvest Noonan

Impegno per la diversità del personale

– Breedweer Facilitaire Diensten

– Markas GmbH

– Exclusive Services Group

Migliore iniziativa per la valorizzazione del settore del cleaning

– Community Italiana delle Pulizie

– Assist FM

– CSU

– Fédération des Entreprises de Propreté, Hygiène et Services Associés (FEP)

– ISS World Services



Leader dell’anno

– Thomas Meindorfer, Markas

– Lauren Kyle, Sodexo

– Jim Melvin, The Exclusive Services Group

– Joe McGivern, MCR Group

Promessa dell’anno

– Mara Fernandes, Principle Cleaning Services

– Lorna McKenna, Derrycourt Cleaning Specialists

– Stuart Emery, Sodexo

– Nicola Williams, Wecovi

– Margarita Kostova, Bidvest Noonan

– Antonio Darnaj, ABM

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.echawards.com