Copura ottiene la certificazione UNI EN 13549 per la qualità dei servizi di pulizia

Copura ha ottenuto la certificazione relativa alla qualità dei propri servizi di pulizia professionali secondo la norma UNI EN 13549, lo standard che rende le performance misurabili e controllabili.



La certificazione è stata rilasciata da un Ente terzo, imparziale e indipendente, a seguito di un controllo condotto presso un Ospedale della Romagna, che ha verificato la piena conformità del Sistema di controllo qualità adottato dalla cooperativa attestando che:



è strutturato e supportato da procedure documentate per la pianificazione, esecuzione e verifica delle attività di pulizia e sanificazione;

prevede la misurazione oggettiva dei risultati attraverso criteri di campionamento, Livelli di Qualità Accettabile (LQA) e Indicatori di Performance (KPI);

garantisce la tracciabilità completa delle operazioni tramite il portale M-AUDIT, assicurando trasparenza verso il committente;

coinvolge un team di controllo formato e costantemente aggiornato;

dispone di un sistema strutturato per la gestione delle non conformità e delle azioni correttive.

La certificazione UNI EN 13549 permette a COPURA di dimostrare con dati oggettivi che i processi di pulizia contribuiscono in modo concreto alla sicurezza di pazienti, visitatori e operatori sanitari, rafforzando la trasparenza, l’efficienza e l’affidabilità dei servizi offerti.