Coopservice dedica l’intero mese di marzo alle donne

Coopservice ha scelto di dedicare l’intero mese di marzo alla riflessione sulle donne e sul percorso verso la piena parità. L’obiettivo è sensibilizzare sul tema delle discriminazioni e disparità ancora esistenti, ricordando che una sola giornata non è sufficiente per promuovere un cambiamento culturale profondo e quotidiano.

In questo contesto si inserisce l’appuntamento “Donne e Arte. Vite da raccontare”, che si terrà giovedì 26 marzo 2026 dalle ore 17:30 alle 19:00 nel nuovo Smart Hub di Coopservice a Reggio Emilia. L’incontro, organizzato in collaborazione con la Fondazione Palazzo Magnani, è aperto al pubblico e vedrà l’intervento di Stefania Palazzo, che guiderà il pubblico alla scoperta di come il cammino delle donne nel mondo dell’arte rifletta le lotte per l’emancipazione avvenute nella società.

“Per Coopservice, valorizzare il talento femminile non è un esercizio di stile, ma un impegno che portiamo avanti quotidianamente: la nostra forza lavoro è composta per il 65% da donne – ha spiegato Giuliana Caroli, ESG & Communication manager di Coopservice – Per supportarle abbiamo attivato iniziative come il Progetto Riparto, pensato per favorire il rientro in azienda dopo l’assenza per maternità, garantendo che la crescita professionale non venga frenata. Crediamo che la battaglia per la parità di genere si vinca combattendo gli stereotipi in ogni ambito, dal mondo del lavoro a quello dell’arte, come racconteremo durante l’incontro del 26 marzo”.

Obiettivo dell’evento è mettere in luce la resilienza di donne artiste che hanno combattuto per l’accesso alla formazione e il riconoscimento professionale, contrastando l’antico pregiudizio che voleva il genio artistico come esclusiva maschile. La narrazione di Stefania Palazzo mostrerà come solo in epoca recente si sia giunti a un vero riconoscimento del ruolo delle donne nell’arte, puntando verso una piena libertà di espressione.

L’incontro si concluderà con un aperitivo conviviale e sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube di Coopservice, al link

https://youtube.com/live/5kqkISSR8_g?feature=share

Nella foto di apertura Giuliana Caroli, ESG & Communication manager di Coopservice