Coopservice adegua il Diversity & Inclusion Management alla ISO 30415:2021

Coopservice prosegue nel percorso di implementazione dei valori di diversità, equità e inclusione (DEI) nelle proprie politiche gestionali e nelle pratiche di assunzione conseguendo la certificazione ISO 30415:2021 (Human Resource Management Diversity and Inclusion).

Si tratta della norma internazionale che delinea un framework Diversity & Inclusion nell’ambito della gestione delle risorse umane, fornendo una serie di linee guida e di best practice per creare un ambiente di lavoro più equo e inclusivo attraverso la valorizzazione delle differenze individuali di ogni lavoratore. La ISO 30415 parte, infatti, da un dato inoppugnabile: la diversità esiste, non è eliminabile, e si sostanzia nelle caratteristiche (di età, genere, etnia, lingua, cultura, capacità, sensibilità, religione, livello di istruzione, status socio-economico) che determinano l’identità delle persone, differenziandole.

In un approccio di Diversity Management il genere, l’età, l’etnia, l’orientamento sessuale, la disabilità, il carico familiare, terminano di essere soltanto problemi da gestire e diventano soprattutto un’opportunità da patrimonializzare. Esiste, infatti, una correlazione diretta tra la valorizzazione delle diversità all’interno di un’azienda e la qualità delle sue performance in virtù del miglioramento del clima aziendale, del potenziamento dell’employer branding (con la conseguente capacità attrattiva dei migliori talenti), dell’incremento della capacità innovativa e creativa del personale.

Per Coopservice l’adesione ai valori e agli standard DEI, ai quali è dedicata una specifica funzione manageriale, è legata in modo inscindibile alla propria natura cooperativa e alle caratteristiche della forza lavoro. Su 13.000 persone occupate il 62% sono donne e circa 1.000 hanno meno di 30 anni. Il 10% ha cittadinanza straniera e quasi il 30% è nato fuori dall’Italia con provenienza da 108 Paesi diversi. Ma il tema dell’inclusione non può che essere connaturato per una cooperativa che, in quanto tale, è tenuta a promuovere la partecipazione e riconoscere il contributo ai risultati aziendali dei soci e dei lavoratori, oltre che favorirne il benessere e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

“Gli sforzi che Coopservice ha compiuto negli anni per conseguire le certificazioni etiche e sociali, tra le quali SA 8000, Family Audit, Parità di Genere, così come le numerose partnership attivate – ha dichiarato Chiara Fichera, DEI Manager – testimoniano la continuità del nostro impegno verso gli obiettivi DEI nell’ambito del più generale esercizio della responsabilità sociale, nella convinzione che diversità, equità e inclusione sono valori profondamente interconnessi che concorrono in modo determinante alla capacità aziendale di rispondere meglio alle sfide competitive, di attrarre i migliori talenti e di soddisfare le esigenze di clienti diversi.”

