Convegno: “Qualità dell’aria. Un tema di salute pubblica”

“Qualità dell’aria. Un tema di salute pubblica. Una normativa europea per un’urgenza conclamata” è il titolo di un convegno organizzato da A.I.I.S.A. (ASSOCIAZIONE ITALIANA IGIENISTI SISTEMI AERAULICI) a ISSA Pulire 2025.

A.I.I.S.A. invita a partecipare mercoledì 28 maggio 2025, alla ore 15:30 in Sala Roma, pad. 8, ISSA Pulire 2025, al convegno che si propone di sensibilizzare sull’importanza della qualità dell’aria indoor come questione cruciale di salute pubblica.

La pandemia ha evidenziato come la ventilazione e la qualità dell’aria negli ambienti chiusi siano determinanti nella prevenzione della diffusione di agenti patogeni. Studi recenti hanno dimostrato che una corretta ventilazione meccanica controllata (VMC) è essenziale per diluire i contaminanti e mantenere condizioni di comfort termoigrometrico.

La nuova Direttiva europea sulla performance energetica degli edifici e la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) impongono agli Stati membri e alle aziende di monitorare e rendicontare le misure adottate per tutelare la qualità dell’aria interna. Questi standard rappresentano un’opportunità competitiva per le imprese che operano in spazi ad alta concentrazione umana, come scuole, uffici e ospedali.

Obiettivi del convegno:

Analizzare l’impatto della qualità dell’aria indoor sulla salute pubblica.

Discutere le implicazioni delle nuove normative europee in materia.

Promuovere una maggiore consapevolezza e responsabilità nella gestione della qualità dell’aria negli ambienti chiusi.

Relatori del convegno:

• Dinesh Wadhwani – Fondatore e CEO di ThinkOmniscient

• Prof. Walter Ricciardi – Professore di Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università Cattolica

• Prof.ssa Susanna Dorigoni – Osservatorio sulla Qualità dell’Aria Indoor, Università Bocconi

• Gregorio Mangano – Presidente di AIISA (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici).

www.aiisa.eu