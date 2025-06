Convegno “Con i Servizi cresce l’Italia”

“Con i Servizi cresce l’Italia” è un convegno che si svolgerà a Roma, giovedì 19 giugno dalle 14 alle 19, presso Palazzo Wedekind in Piazza Colonna, organizzato dalla Consulta dei Servizi.

La Consulta unisce 19 realtà nazionali e 3 rappresentanze di filiera, ed è promotrice del Manifesto dei Servizi. Il convegno, intitolato “Con i Servizi Cresce l’Italia. Il principio dell’equilibrio contrattuale nei servizi”, segue la conferenza stampa tenutasi il 20 maggio scorso alla Camera, durante la quale è stato presentato il Manifesto. L’incontro rappresenta un’importante opportunità di confronto tra rappresentanti del governo e del Parlamento, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni e il mondo dei servizi.

Al centro del dibattito ci sarà la necessità di un intervento urgente per garantire equità negli appalti pubblici, fondamentale per assicurare la continuità dei servizi essenziali per il Paese. L’evento si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla centralità dei servizi nella crescita economica e sociale dell’Italia.