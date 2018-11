Connext, un evento a Milano targato Confindustria

Promosso da Confindustria il prossimo 7-8 febbraio al MICo di Milano avrà luogo il primo incontro nazionale di partenariato industriale di Confindustria, un evento espositivo e di networking digitale sui principali driver di sviluppo per imprese nazionali e internazionali.

Connext sarà anche un’opportunità di costruzione collettiva di valore: 4 incontri sulla visione del futuro che Confindustria intende proporre, workshop e seminari tematici proposti dalle imprese, pitch di presentazione aziendale, in una delle location più innovative d’Europa.

Marketplace e matchmaking per le imprese

Le imprese si avvarranno di una vetrina importante, fruibile attraverso un marketplace digitale: uno spazio per incontrarsi, guardare oltre i confini del proprio business, accrescere e migliorare le proprie filiere, conoscere nuovi partner, confrontarsi con stakeholder, associazioni, operatori commerciali.

Le imprese del Marketplace si profileranno per creare una scheda di presentazione della propria attività che apparirà sul catalogo degli espositori attivo fino a dicembre 2019. Attivando il proprio profilo sul Marketplace le imprese potranno: richiedere e accettare proposte di B2B per il 7 e 8 febbraio 2019 e iscriversi agli eventi che animeranno Connext. Un tool consentirà di organizzare gli incontri, consultare in real time profili e agenda e programma dei lavori.

Le aziende e i principali player nazionali del mondo economico e finanziario saranno presenti nell’ambito espositivo di quattro aree tematiche coerenti alla nostra visione di sviluppo e crescita (“Fabbrica intelligente”, “Aree metropolitane motore dello sviluppo”, “Il territorio laboratorio dello sviluppo sostenibile”, “La persona al centro del progresso”) e ad attivare incontri B2B, speed pitching, showcase di progetti innovativi, momenti di dibattito su temi strategici.

Connext avrà anche un ambito internazionale, con il coinvolgimento di imprese da un Paese Europeo di grande valore per l’Italia come la Germania, di aziende ed enti provenienti dal Marocco, uno dei più promettenti paesi dell’area mediterranea, e dall’Est Europa e Russia dove i rapporti già intensi delle nostre PMI possono essere ulteriormente stimolati. In particolare per la Germania, nell’ambito dell’area tematica “Made in Italy nel mondo”, è previsto il coinvolgimento di operatori delle grandi reti commerciali, per i settori food & beverage e moda & accessori.

L’evento sarà preceduto da un percorso partecipativo in 9 tappe, un roadshow di ascolto sviluppato insieme alle Associazioni territoriali, regionali e di categoria. Tutte le informazioni e le modalità di adesione su

www.connext.confindustria.it