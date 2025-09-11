conferenza nazionale sui prodotti chimici

Una Conferenza nazionale di tre giornate (Roma 29-31 ottobre) sarà dedicata alle novità e alle revisioni dei principali regolamenti europei sui prodotti chimici, promossa dal Ministero della Salute. CLP, Reach Biocidi e Fitosanitari.

L’iniziativa riunisce istituzioni, autorità competenti e imprese per un confronto sui temi della sicurezza, dei controlli e dell’approccio One Health. Obiettivo: tutelare salute e ambiente, valorizzando al contempo il sistema produttivo nazionale.

In considerazione dei costanti cambiamenti normativi nel settore dei prodotti chimici ed in particolare negli specifici regolamenti inerenti REACH, CLP, biocidi e fitosanitari, il Ministero della Salute ha ritenuto importante organizzare un evento per affrontare le tematiche con tutte le parti interessate. La Conferenza affronterà i temi di maggior interesse, le novità e le aspettative per le revisioni attese per i quattro regolamenti europei coinvolti. Le sostanze in quanto tali e le miscele che le contengono sono oggetto di valutazione di pericolo e di rischio che ne determinano o meno la presenza sul mercato.

Mettere in luce la trasversalità di temi comuni quali: l’impatto delle nuove classi di pericolo, l’approccio unitario di valutazione (OSOA) in un contesto One Health, l’organizzazione dei controlli e il confronto aperto con le imprese, è uno degli obiettivi della divulgazione unitaria che vuole essere al centro di questo evento. Le legislazioni settoriali (BPR e PPP) incrociano costantemente le legislazioni trasversali (CLP e REACH), questa peculiarità impone alle diverse organizzazioni istituzionali (europee, nazionali e regionali) e alle imprese una costante attenzione alle novità legislative e ai nuovi approcci con cui si intenderanno affrontare, su scala europea, sfide globali concernenti la riduzione dell’impatto negativo sull’ambiente e conseguentemente sulla salute umana a seguito dell’uso di prodotti chimici.

In questa articolata e dinamica tre giorni, sia le Autorità Competenti nazionali (CLP, REACH, Biocidi e PPP), sia le diverse Istituzioni comunitarie – Commissione UE, ECHA, EFSA – coinvolte nell’adozione e nell’implementazione dei citati regolamenti, offriranno un ventaglio della complessità dei temi da diversi punti di vista e si confronteranno con gli stakeholders nello spazio dedicato alla discussione. La Conferenza ha lo scopo di valorizzare lo sforzo congiunto per applicare l’approccio integrato di One Health nella gestione dei prodotti chimici, con conseguente benefici ai territori e al tessuto economico nazionale.

29 – 31 OTTOBRE 2025 dalle 08:00 alle 17:30

Roma, Auditorium Biagio D’Alba. Ministero della salute, Viale Giorgio Ribotta, 5

Le iscrizioni partono dal 10 settembre fino a completamento dei posti disponibili

Iscrizione alla conferenza