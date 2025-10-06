Comac Deutschland: una nuova filiale, un nuovo inizio

L’apertura di Comac Deutschland, la nuova filiale di Comac dedicata al mercato tedesco, è stata ufficializzata durante la fiera CMS Berlin 2025.

Il cuore operativo della struttura si trova a Gersthofen (Gutenbergstraße 4, 86368 Gersthofen) in Baviera, dove un team di sei professionisti ha già iniziato a seguire clienti e partner, garantendo supporto tecnico e commerciale. Non un semplice presidio, ma un avamposto pensato per avvicinare l’azienda a un mercato strategico e sempre più esigente.

Durante i giorni della fiera, lo stand di Comac ha attirato visitatori interessati non solo alle ultime soluzioni del portfolio, ma anche alla visione che guida questo nuovo progetto. Accanto all’azienda, partner storici come Broda, Behrend, Petzold, Wlodarczak e Geiger, che con la loro presenza hanno sottolineato la portata del lancio.

La risposta del pubblico non si è fatta attendere: numerosi professionisti del settore hanno visitato lo stand, offrendo spunti e feedback che l’azienda definisce “preziosi” per il percorso appena intrapreso. E per chi non ha potuto partecipare, la promessa è chiara: Comac Deutschland è pronta ad accogliere clienti e curiosi direttamente nella sede di Gersthofen.

Con questa apertura, Comac non nasconde le proprie ambizioni: essere più vicina che mai al mercato tedesco, offrendo un servizio rapido, affidabile e modellato sulle esigenze specifiche dei clienti. Un nuovo inizio che profuma di futuro, con radici solide e uno sguardo rivolto all’innovazione.

www.comac.it