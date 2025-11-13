“Codice dei contratti e correttivo. Dalla teoria alla pratica” è una giornata di alta formazione in presenza dedicata all’analisi delle principali novità e criticità della disciplina dei contratti pubblici, con un focus sugli aspetti pratici e applicativi.

Si svolgerà al Palazzo delle Stelline di Milano martedì, 25 novembre 2025, dalle ore 10:00 alle ore 15:00 il corso, della durata di 5 ore, organizzato da Dike Giuridica Editrice e Italiappalti.it che vedrà la partecipazione di esperti autorevoli nel settore dei contratti pubblici, tra cui membri della Commissione speciale per la riforma del Codice e della Commissione per il parere sul Correttivo.

Obiettivi e metodologia

I partecipanti riceveranno una panoramica chiara e completa dei punti più delicati della normativa, attraverso:

L’analisi casistica delle tematiche principali, con un taglio concreto e operativo

L’esame delle questioni più controverse emerse nella prassi amministrativa e giurisprudenziale

Un ampio spazio riservato al dibattito in aula, con la possibilità di porre domande e discutere casi reali.

E’ prevista la consegna del materiale didattico e il rilascio dell’attestato di partecipazione. Il corso è in fase di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

PROGRAMMA

L’art. 11 e l’Allegato I.01 del Codice dei contratti: la scelta dei CCNL, la dichiarazione di equivalenza e le problematiche applicative. La prima giurisprudenza in materia

Il giudizio di anomalia: casi pratici sulla congruità dell’offerta, anche alla luce dell’art. 11 e dell’art. 41 comma 14

Gli affidamenti sottosoglia e il principio di rotazione: affidamenti diretti e procedure negoziate tra prassi e giurisprudenza

La revisione prezzi: la differenza di trattamento tra servizi e lavori. Panoramica sulle possibili istanze di revisione ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (per i contratti in corso) e dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. (per i contratti aggiudicati nella vigenza del nuovo Codice). La rinegoziazione e la revisione differenze

L’istituto del subappalto e la disciplina sulla tutela delle PMI

Il nuovo Bando Tipo Anac: cosa cambia

RELATORI

Luigi CARBONE, Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato, Coordinatore della Commissione speciale per la Riforma del Codice dei contratti pubblici

Francesco CARINGELLA, Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato, Presidente aggiunto della Commissione per il parere sul Correttivo

Gianluca ROVELLI, Consigliere di Stato, componente della Commissione speciale per la Riforma del Codice dei contratti pubblici

Massimiliano BRUGNOLETTI, Founding Partner Studio Brugnoletti & Associati

INTERVENTI PROGRAMMATI

Rossella GIUSA, Studio Brugnoletti & Associati

Luigi CAMERIERO, Avvocato Amministrativista

MODALITA DI ISCRIZIONE E COSTI

L’iscrizione si perfeziona inviando via mail all’indirizzo focus@dikeformazione.it il modulo d’iscrizione e la ricevuta del bonifico (Scarica qui il modulo).