CNA offre un corso di formazione on line per le imprese di pulizia

I percorsi di crescita professionale sono corsi di formazione a distanza pensati da CNA, Confederazione dell’artigianato e della piccola e media impresa, come strumenti di qualificazione e aggiornamento rivolti specificamente alle imprese del settore. Corsi che gli imprenditori iscritti alla CNA e i loro dipendenti possono frequentare quando e dove vogliono grazie alla piattaforma di formazione a distanza del sistema CNA “Formerete”.

Il percorso formativo è composto da due moduli:

• Il primo modulo riguarda il titolare imprenditore: per essere competitivi nel mercato attuale servono tecniche e strategie per migliorare le performance imprenditoriali. Il modulo offre gli strumenti per ottimizzare la gestione della propria impresa.

• Il secondo modulo tratta della formazione della squadra di lavoro (perché ogni singolo componente della squadra che si invia dalla clientela rappresenta l’azienda).

Durante il percorso didattico sarà a disposizione un tutor che assisterà i corsisti.

Alla fine del corso sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione siglato dalla CNA e dal Centro DigiLab dell’Università di Roma “La Sapienza”. Con questa iniziativa CNA imprese di pulizia intende puntare sulla formazione come strumento di maggiore competitività delle imprese associate.

http://www.cna.it/mestieri/imprese-di-pulizia-e-disinfestazione#.WxaaUctDuUk