AFIDAMP presenta a ISSA Pulire la nuova Guida sulle Macchine Autonome per la pulizia professionale, un appuntamento imperdibile per chi opera nel settore e vuole capire come integrare le nuove tecnologie in modo consapevole, efficace e sostenibile.

L’appuntamento è il 28 mag 2025, dalle ore 16:00 alle 16:30 presso lo Stand AFIDAMP (Padiglione 8P, Stand G03 G07 H04).

La Guida si propone inoltre di analizzare l’impatto dell’introduzione delle macchine autonome, esaminando sia le implicazioni sociali e professionali, sia gli aspetti normativi, con un focus sulla gestione del personale e sull’adeguamento delle competenze richiesto da questa trasformazione tecnologica.

Relatore: Stefano Grosso, coordinatore del Focus Team “Macchine Autonome” AFIDAMP

Cosa troverai nella guida?

✅ Panoramica delle principali tipologie di macchine autonome e dei contesti applicativi

✅ Tecnologie di navigazione e sistemi di controllo

✅ Impatti sull’organizzazione del lavoro e nuove competenze richieste

✅ Best practice per un’adozione efficace e sicura

✅ Focus su privacy, sicurezza e sostenibilità ambientale

📘 In occasione dell’evento verrà distribuita gratuitamente la guida in formato cartaceo.

www.afidamp.it