A.N.I.D. presenta il piano formativo per il secondo semestre 2025

A.N.I.D., Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione, attraverso Anid Servizi Srl, rinnova la propria offerta formativa per il secondo semestre del 2025.

Il piano formativo avrà avvio con il primo modulo in data lunedì 13 ottobre 2025. La ricca formazione di A.N.I.D. si sviluppa principalmente in 88 h. tramite corsi riguardanti tutti gli aspetti tecnici, scientifici, normativi ed operativi inerenti al “pest management” fornendo informazioni, abilità e conoscenze ritenute oggigiorno indispensabili al “trained professional”.

L’offerta formativa si rivolge alle aziende associate ma anche alle non associate e agli enti o istituti pubblici o privati per i quali è possibile sviluppare soluzioni specifiche, in base alle diverse esigenze.

Lo schema formativo proposto è divenuto nel tempo un autentico modello per la preparazione di tutte le figure professionali operanti nelle imprese di pest management, suffragato e documentato anche dalla certificazione delle competenze del “trained professional”.

A.N.I.D., complice l’evoluzione della figura del tecnico, da disinfestatore a pest manager, ha dato vita ad uno specifico programma didattico che affonda le proprie radici nella norma volontaria UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

La formazione è fruibile in diverse modalità, a seconda delle esigenze.

Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo email anid@disinfestazione.org

