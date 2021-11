“L’estetica del detersivo”

“L’estetica del detersivo”: è l’accattivante titolo di questa live conference organizzata da TKS giovedì 18 novembre prossimo dalla durata di massimo 2 ore.Non c’è oggetto che sfugga alle regole dell’estetica e i prodotti per la detergenza non sono da meno. Un buon prodotto di cleaning porta con sé sullo scaffale del supermercato la forza di elementi come qualità, reputazione, storia: ci sono prodotti iconici sul mercato. Il che non toglie che al momento dell’acquisto anche l’occhio e il naso entrino nelle dinamiche di scelta giocando un ruolo fondamentale di selezione.

Questa live conference sarà animata da un panel di protagonisti del settore che affronta alcuni elementi dedicati a questo non trascurabile aspetto dei nostri prodotti. Questi i partecipanti:

Chairman Giulio Fezzardini HPC Today Project Leader Tks

Giuseppe Scicchitano Packaging manager at Henkel italia

Fabio Rossi Sales Director Life Science Application – Aromata Group

Mirko Menzani Product Manager at IMA BFB for Personal and Home Care

Alessandro Gaspari Sales Manager at IMA-Ilapak Stand Up pouch Division

Edoardo Matassi Amministratore delegato presso Expressions Parfumées SRL

Enrico Toson Regional Marketing Manager – Stratasys

Per iscrizioni:

www.teknoscienze.com/webinars/lestetica-del-detersivo/