Attestato di efficienza igienica degli impianti di condizionamento

L’attestato di efficienza igienica (A.E.I) è un innovativo metodo di valutazione creato da A.I.I.S.A. (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici ) per la valutazione dell’efficienza igienica degli impianti aeraulici, cioè l’ attitudine che l’impianto ha di garantire una determinata qualità dell’aria negli ambienti.

Per misurarla e migliorarla si procede al Test di Efficienza Igienica; questo serve a valutare e classificare preventivamente la capacità dell’impianto di garantire un certo grado di salubrità dell’aria, così da poter consigliare in maniera oculata gli interventi da fare per migliorarne la performance.

Può eseguire il Test un tecnico CVI, in quanto si richiedono competenze di natura impiantistica e di ispezione tecnica, attraverso un Software in cloud sviluppato da AIISA che permette in modo efficace di creare l’Attestato di Efficienza Igienica.

La procedura si articola in tre step:

Ispezione dell’impianto per valutarne i componenti: presa d’aria, unità trattamento aria, condotte, componenti di linea, terminali aeraulici, unità locali. Ogni componente verrà valutato per come è stato progettato e realizzato. Un algoritmo ponderato di calcolo elaborerà la valutazione di ogni componente e fornirà un Indice. In base all’indice di Efficienza Igienica scaturito dal test, il livello di qualità dell’impianto sarà classificato in: insufficiente, sufficiente, buono, ottimo.

Richiedi maggiori informazioni su come poter svolgere questo servizio:

