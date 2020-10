Tork è Gold sponsor di Forum Pulire 2020

Covid-19 ha sicuramente cambiato la sensibilità e l’attenzione di tutti in materia di pulizia e di igiene. E noi, professionisti del Cleaning, sappiamo bene che il modo in cui i nostri clienti in qualsiasi settore – dalla Sanità al mondo del Lavoro, dal Retail all’Ospitalità – si prendono cura e attrezzano le loro strutture, giocherà un ruolo centrale nell’aiutare il Paese a riprendersi e a far sentire le persone al sicuro.

Tork è quindi felice di contribuire al dibattito che Forum Pulire promuove nei giorni 13-14 e 20-21 Ottobre.

“Migliorare la pulizia degli ambienti e promuovere l’igiene delle mani sono i temi che stanno da sempre alla base della nostra attività e oggi si dimostrano fondamentali per contenere le contaminazioni e ridurre al minimo la diffusione della pandemia. Lavarsi e asciugarsi le mani nel modo corretto rimane uno degli interventi sanitari più efficaci e meno costosi per prevenire malattie infettive. Il settore sta affrontando molte nuove sfide e siamo felici di poter partecipare all’aumento degli standard igienico-sanitari e assicurarci che le persone possano sentirsi al sicuro”, afferma Riccardo Trionfera, Direttore Commerciale Professional Hygiene Italia.

E in quanto esperti globali di igiene professionale, lavoriamo costantemente per aiutare i clienti a garantire i nuovi standard igienico-sanitari. Il sito web lanciato di recente, con il messaggio Come assicurare i nuovi standard di igiene, è un hub di risorse che le aziende possono utilizzare mentre sviluppano un piano di riapertura e aggiornano le procedure di igiene. Dal sito si accede al kit di strumenti Sicuri al Lavoro, che contiene preziosi suggerimenti, guide e informazioni sui prodotti per i diversi settori, tra cui Uffici, Settore dell’Educazione, Industria, Settore Sanitario, Ristorazione e altri.

Tork ospiterà durante l’evento un workshop virtuale, per condividere conoscenze, strumenti e ispirazioni intorno ai seguenti punti:

Igiene delle mani: come assicurare i nuovi standard

Tork PeakServe Sistema per Asciugamani a Erogazione Continua e le Soluzioni Tork per la cura della pelle.

Tema della pulizia

Tork EasyCube con interventi basati sui dati e le soluzioni Tork per la pulizia delle superfici.

Per registrati all’evento digitale di Forum Pulire, clicca qui e assicurati di restare sintonizzato per ricevere presto altre notizie da Tork.