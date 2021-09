Sei uno degli espositori di ISSA PULIRE 2021?

Prepara al meglio la tua partecipazione alla fiera! Ecco una breve check list di cose da fare prima della fiera:

✔️ Richiedi i Pass Espositore per il tuo personale

✔️ Prenota i Pass Parcheggio per te e per i tuoi collaboratori

✔️ Manda un invito personalizzato con il tuo logo a tutti i tuoi Clienti

✔️ Compila la tua scheda catalogo, in modo che i visitatori possano trovarti facilmente.

✔️ Ordina prodotti e servizi tramite l’e-commerce.

Tutto ciò è disponibile nella tua Area Riservata Espositore

https://lnkd.in/edAgRJX

Ti aspettiamo!