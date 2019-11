Più di 6000 professionisti visitano la quinta edizione di Hygienalia+Pulire

La fiera di riferimento per il settore della pulizia professionale e della lavanderia in Spagna chiude le sue porte con una crescita esponenziale che arriva a 6264 visitatori, quasi +20% rispetto all’edizione precedente.

Dal 12 al 14 novembre, il Quartiere Fieristico Casa de Campo di Madrid, ha ospitato la quinta edizione di Hygienalia+Pulire, la fiera di riferimento per la pulizia professionale e la lavanderia. I dati finali presentati durante la conferenza stampa tenutasi a fine manifestazione sono più che lusinghieri :un totale di 6264 professionisti del settore hanno visitato la fiera, il che si traduce in un aumento di quasi il 20% rispetto all’edizione del 2017. Hygienalia+Pulire cresce anche per numero di espositori che arrivano a più di 140 distribuiti su una superficie di 5000 m2; una vetrina commerciale più grande rispetto alle edizioni precedenti.

Hygienalia+Pulire continua così a configurarsi come molto più che una fiera e un appuntamento imperdibile che riunisce in un unico spazio, fra gli altri, i professionisti del settore HO.RE.CA, , sanitario, dell’industria farmaceutica, amministrazione pubblica, scuole, stazioni di servizio. Tutti hanno potuto toccare con mano gli oltre 300 prodotti e novità esposte che comprendevano macchine, prodotti chimici, accessori, attrezzature, cellulosa, prodotti eco friendly, lavanderia, tecnologia e servizi.

www.hygienalia-pulire.com