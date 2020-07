Nasce il manuale con le buone prassi per la pulizia e sanificazione

Confindustria Servizi HCFS, la federazione confindustriale presieduta da Lorenzo Mattioli che riunisce le più importanti associazioni di imprese del settore, ha presentato “Sanificazione in Italia; manuale e buone prassi per la pulizia e la sanificazione degli ambienti” nel digital Talk celebrato durante la quinta edizione dell’evento LiFE 2020 dedicato al Facility e servizi industriali del Paese.

“E’ emerso in maniera inconfutabile – spiega Mattioli – che la ripresa di qualsiasi attività dovrà necessariamente anticipata da una vasta opera di sanificazione. In questo momento di emergenza abbiamo pensato di redigere un nuovo strumento per essere vicino alle nostre aziende e dare un contributo alla ripartenza del Paese, colmando un vuoto normativo e di indirizzo sulle procedure di sanificazione nei diversi ambienti. I servizi sono sempre più centrali in Italia, ed oggi la politica si rende conto della necessità di tutelarli e valorizzarli”.

Il testo, a cura di ANIP-Confindustria della Task force Covid-19 coordinata da Dario Ginefra, con il contributo del comitato tecnico scientifico dell’organismo HCRM (Hospital & clinical risk managers presieduto da Alberto Firenze), parte da un metodo preminentemente scientifico, per approdare poi ad un utilizzo tecnico che fornisca alle Aziende Associate, alle Istituzioni ed agli stakeholder le conoscenze per una migliore qualità nell’erogazione e nella fruizione del servizio di pulizia e sanificazione professionale.

All’evento in streaming del 6 luglio hanno partecipato inoltre: Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, il vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato Maria Rizzotti, il deputato e Vicepresidente del Pd Andrea Orlando, il dottor Alberto Firenze, il coordinatore della task force di ANIP-Confindustria Dario Ginefra, il

direttore di LiFE Paolo Valente.

Ha detto Domenico Arcuri: “Un lavoro di approfondimento prezioso per il Paese che contribuisce a divulgare e far conoscere le buone prassi in materia. Distanziamento, sanificazione e protezione individuali restano fondamentali per il contrasto del Covid sino a quando non ci sarà un vaccino e il lavoro che voi avete fatto contribuisce a rafforzare la consapevolezza del fenomeno”.

La senatrice Rizzotti, che ha riconosciuto il grande lavoro del comparto dei servizi durante la pandemia, sottolinea: “Un manuale utilissimo che spero possa essere preso in considerazioni da ospedali ed Rsa e dagli esperti delle strutture emergenziali governative. Questo lavoro necessita di trovare un riscontro in termini di risorse e di procedure da semplificare, anche ai fini della tutela e della valorizzazione di un comparto che in Italia raccoglie il 70% degli occupati in Italia”.

Ha sottolineato inoltre Andrea Orlando: “Entriamo in una fase in cui la prevenzione è importante: abbiamo bisogno di una capacità industriale come quella che voi mettete in campo alleata ad un disegno complessivo di un riordino della società. In tal senso le imprese labour intensive, alla luce del momento economico che il Paese vivrà, dovranno essere coinvolte in un tavolo che vedrà protagonisti i Servizi in considerazione del ruolo sociale che possono svolgere”.

Alberto Firenze, esperto in risk managment, ha spiegato come il manuale sia “uno strumento importante che raccoglie tecniche, modalità e prodotti adeguati da usare per corretta pulizia e sanificazione in base a superfici, luoghi e fattori di rischio diversi arrivando a standard univoci. La proposta che scaturisce nei confronti degli operatori, tra le altre, potrebbe essere quella di dotarsi di un esperto Covid e di arrivare ad una certificazione Soa che possa essere un requisito competitivo e qualitativo molto importante per le aziende, i committenti, e la formazione dei lavoratori”.

www.associazione-anip.it