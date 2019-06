La Nuova Aldebaran entra nel network We Italia

Splendide notizie in casa We Italia. Sono freschissime e arrivano direttamente da Roma. “Notizie di espansione e di crescita -commenta con grande soddisfazione il Direttore Generale Simone Bertocci-, perché We Italia ha recentemente compiuto un ulteriore passo in avanti sulla strada dell’ampliamento del proprio network.

Dal primo di luglio, infatti, entrerà a far parte della rete We Italia un nuovo concessionario con sede nella Capitale: si tratta di un marchio storico, molto noto nel settore per la serietà, la competenza e la professionalità dimostrate in lunghi anni di attività. Mi riferisco a La Nuova Aldebaran, una realtà che ad oggi sviluppa 7 milioni di fatturato, con ottime prospettive di sviluppo”.

Nata da una felice intuizione nel 1975, La Nuova Aldebaran rappresenta senza dubbio un’acquisizione importante per il network We Italia, società di consulenza e distribuzione di sistemi, servizi e prodotti nell’ambito della pulizia professionale che oggi più che mai rappresenta una grande realtà imprenditoriale presente capillarmente su tutto il territorio italiano con competenza ed esperienza, garantendo grande attenzione alle esigenze di ciascun cliente.

“Non bisogna dimenticare inoltre che siamo parte integrante di DHYS, una grande rete di Professionisti del Pulito dislocata in tutta Europa . E questo è per i nostri clienti un ulteriore fattore di garanzia”, conclude Bertocci.