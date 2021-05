ISSA PULIRE 2021: le novità di questa edizione

Prosegue l’avvicinamento alla “tre giorni” della fiera che da quasi 40 anni rappresenta in Italia il comparto delle forniture per la pulizia professionale. Riapre in presenza a Verona dal 7 al 9 settembre 2021 con tutte le carte in regola per ritrovarsi in sicurezza. Tra le novità l’ISSA Pulire Theatre. GSA media partner anche di questa edizione.

Si progetta la “ nuova normalità”

In uno scenario, nel quale finalmente le curve dei contagi si mostrano stabilmente in caduta e nel quale le infinite limitazioni cominciano ad allentare i loro vincoli, si ricomincia a pensare alla ripartenza, si programma il futuro, si progetta la “nuova normalità”.

ISSA Pulire 2021

In questo clima di promettenti evoluzioni riaccende le luci ISSA PULIRE 2021. La fiera, che da quasi 40 anni rappresenta in Italia il comparto delle forniture per la pulizia professionale, riapre i suoi portoni a Verona dal 7 al 9 settembre.

Ci hanno raccontato in questi anni di difficili congiunture economiche, ci riferiamo in particolare agli anni della crisi finanziaria del 2008 – 2010, che la parola “crisi” si rappresenta nella lingua cinese con lo stesso ideogramma della parola “opportunità”. Crisi è quella condizione alla quale si reagisce mettendo in discussione molte cose: convenzioni, false certezze, attività ripetitive, risultati e ci si concentra sui nuovi bisogni e sulle opportunità che questi naturalmente innescano, sui nuovi prodotti e sui nuovi servizi. Ci si concentra insomma a creare nuove attività, o a rivedere profondamente quelle precedenti. Questo percorso è ciò che ha caratterizzato il lavoro sotterraneo di questi mesi da parte di Issa Pulire Network e che ha portato a un riposizionamento dell’evento e alla definizione di un format di celebrazione diverso e forse unico nel suo genere.

E’ molto difficile rappresentare il valore di un servizio in occasione di una fiera. Il servizio è un’entità astratta, non è né chimica né fisica. Mentre di un prodotto se ne valutano le caratteristiche meccaniche, le prestazioni tecniche, le specifiche funzionali, la componentistica e in un prodotto chimico gli ingredienti, le certificazioni, la confezione, in un servizio si valuta il risultato finale, quello determina la soddisfazione del cliente.

La novità di questa edizione: l’ISSA Pulire theatre

ISSA PULIRE 2021 compie una missione impossibile, porta in fiera, per la prima volta in qualità di espositori, le imprese. Le più importanti imprese di servizi pulizia e di servizi integrati italiane. Queste porteranno, in uno spazio appositamente progettato: l’Issa Pulire Theatre, la rappresentazione di se stesse attraverso l’esposizione delle loro competenze. Utilizzando gli strumenti per le pulizie, che diventano magicamente strumenti attivi, le imprese si rivolgeranno ai propri potenziali clienti, case di cura, ospedali, alberghi, ristoranti, centri commerciali, luoghi di transito e di attesa, mezzi di trasporto, rappresentati dalle proprie associazioni di categoria presenti con un proprio stand in fiera quali: Federalberghi, FIPE, Confcommercio, FARE, FIFO, ecc, anche questi una novità assoluta, e mostreranno loro il valore del servizio di pulizia rappresentato ai massimi livelli di know-how. Quello che si chiama un servizio di eccellenza.

Si amplia la platea dei soggetti coinvolti

Tre obiettivi in un solo colpo: una nuova categoria di espositori, una nuova categoria di visitatori e un nuovo luogo rappresentativo. L’Issa Pulire Theatre è uno spazio allestito su indicazioni delle imprese, esattamente come avviene per un set teatrale o cinematografico, nel quale ognuna di loro ha una competenza da raccontare. Chi si occupa di mezzi di trasporto lo farà in un modo, chi si occupa di ristorazione in un altro. L’obiettivo finale è che il cliente possa avere un’idea chiara dell’impegno e della professionalità dell’impresa nell’esecuzione di un dato servizio ma anche dell’importanza di capire come acquistare quel servizio consapevolmente. Le imprese si alterneranno in tutti e tre i giorni sulla base di una programmazione condivisa con l’organizzazione della fiera ed eseguiranno la propria “pièce théâtrale” in modo impeccabile. Allo stesso modo parteciperanno in forma attiva tutte le Associazioni di categoria con contributi significativi, e naturalmente il mondo della ricerca e della consulenza che potrà, nei tanti interventi previsti, entrare nel merito e nel dettaglio dei temi e portare il proprio contributo scientifico, tecnico o metodologico. Le associazioni che hanno aderito al progetto concedendo il proprio Patrocinio sono al momento: FIPE Verona, Federalberghi Verona, Confcommercio Verona, FARE, FIFO, ADA, Solidus, AIH.

GSA è media partner anche di questa edizione.

Le luci si abbassano, si apre il sipario e lo spettacolo comincia……..

Per partecipare a ISSA Pulire 2021 clicca:

Espositori

Visitatori