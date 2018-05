Il cielo è digitale sopra Berlino: Adlatus e DB si aggiudicano la sfida dei robot

Partiamo dagli antefatti: il 30 gennaio scorso la compagnia ferroviaria Deutsche Bahn aveva organizzato alla stazione di Berlino una gara di robot per la pulizia, denominata “AutomatedCleaning Challenge”. E ora la notizia: i sei membri della giuria specializzata hanno proclamato il vincitore del contest. Si tratta di Adlatus Robotics e dell’impresa DB, che ora stipulano un contratto di 2 anni per la consegna e l’ulteriore sviluppo di robot di pulizia.

La “disfida” non è stata una passeggiata: su un percorso di 200 m², i robot di pulizia automatici di quattro fornitori internazionali hanno dovuto rimuovere tracce di sporco come ketchup e macchie di latte. Le dimostrazioni, circa 15 minuti ciascuna, sono state valutate da esperti di Deutsche Bahn nelle ultime settimane. I criteri principali sono stati il risultato della pulizia, la sicurezza dei viaggiatori e delle operazioni ferroviarie, nonché la gestione del robot. Il produttore Adlatus ha ottenuto il miglior risultato complessivo con il suo robot pulitore CR700.

Ma non è che l’inizio: la tecnologia dei robot per la pulizia professionale per l’uso negli spazi pubblici è ancora in una fase iniziale di sviluppo. E così le speranze non sono perdute, perché anche gli altri partecipanti possono ancora qualificarsi per i test nelle stazioni ferroviarie: Cleanfix, Hefter cleantech e Taski Diversey hanno infatti convinto la giuria con buoni risultati. Il test sul campo inizia a Ulm, e già da questa primavera i viaggiatori possono vedere il CR700 in funzione. Seguiranno altre stazioni, tra cui Berlino.

Dopo una fase di test biennali per avere una panoramica delle prospettive di digitalizzazione per le stazioni di pulizia, le stazioni Adlatus Robotics in tutta la Germania dovranno essere perfettamente pulite con i robot. Ogni anno, ricordiamolo, DB spende milioni per la pulizia delle stazioni, ed è quindi sempre alla ricerca di nuove soluzioni che coniughino qualità e razionalizzazione della spesa.