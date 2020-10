I numeri di Forum Pulire

Forum PULIRE ha saputo confermare, anche in questo anno tanto complesso, le qualità che dal 2012 lo rendono un format unico in Italia: il livello degli ospiti, la trasversalità e la profondità dell’approccio riservato a temi fondamentali per la società e l’economia contemporanee, come l’igiene e il settore dei servizi integrati.

I numeri ne testimoniano il successo: i partecipanti sono arrivati a quota 729, facendo registrare un incremento di oltre il 45% rispetto all’edizione del 2018. Ventisei i Paesi da cui sono avvenuti i collegamenti, in ben 4 continenti.

Significativa anche la partecipazione degli espositori, che hanno potuto essere parte attiva dell’evento, grazie alla creazione di innovativo portale. Le 35 aziende espositrici – imprese di prodotti per la pulizia professionale e distributori, realtà di facility management, imprese di pulizia, di servizi integrati, associazioni, istituzioni, HO.RE.CA, strutture sanitarie – hanno avuto l’occasione di incontrare pubblico e visitatori grazie alle “meeting room” che hanno permesso un contatto diretto in video call. Inoltre, al fine di offrire un’esperienza ancora più immersiva, gli espositori hanno potuto accogliere direttamente i visitatori all’interno dei propri show room 3D.

«Si è trattato di un’impresa non certo facile, ma siamo molto soddisfatti del risultato che Forum PULIRE ha ottenuto anche in questa veste digitale – ha spiegato Toni D’Andrea, CEO di ISSA Pulire Network –. Abbiamo lavorato duramente per garantire contenuti e soluzioni tecnologiche di altissimo livello e i dati dimostrano che i nostri sforzi sono stati ripagati».

Fonte: Comunicato stampa