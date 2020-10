Forum Pulire, domani si parlerà di accoglienza e appartenenza

Accoglienza e appartenenza saranno al centro della terza giornata del Forum PULIRE 2020, domani martedì 20 ottobre dalle 10 alle 12.

Si tratta di due temi strettamente legati allo sviluppo di un Paese, e di un’azienda, che in particolare in un momento storico come quello presente si fondono per la necessità di rendere ospitali i luoghi in cui le persone devono entrare e “sentirsi a casa”, nonostante le difficoltà crescenti legate alla pandemia in atto.

Sotto la conduzione di Andrea Pancani, vice direttore del TG di La7, si partirà con l’intervento di Jenean Merkel Perelstein, Sociocultural Anthropologist e Business Strategist, su “L’importanza del senso di appartenenza come strategia di business”. La capacità della politica di riconoscere i temi dell’accoglienza e dell’appartenenza sarà il focus dell’intervento di Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista. Pamini Hemaprabha, direttrice de The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina, spiegherà invece come progettare un piano di accoglienza per clienti luxury nel mondo dell’ospitalità a 5 stelle. Discuterà di appartenenza ai luoghi Franco Mario Arminio, poeta, scrittore e regista italiano, autodefinitosi “paesologo”. Infine, Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis, affronterà la tematica della sicurezza dei fenomeni migratori e i problemi della cittadinanza descrivendo lo scenario attuale e le prospettive future.

Programma completo del Forum: https://forumpulire.it/agenda_it.html

Fonte: Comunicato stampa