European Cleaning & Hygiene Awards 2019 : aperte le candidature

Gli European Cleaning & Hygiene Awards 2019 hanno aperto le candidature ai premi che riconoscono gli standard di eccellenza nel settore della pulizia professionale e che sono gli unici riconoscimenti paneuropei per il settore.I vincitori saranno svelati durante la cerimonia di premiazione e alla cena di gala, che si terrà il 17 ottobre a The Church House, Londra, seguita da un after-party con sorpresa.

Sono 10 le categorie del premio:

Migliore utilizzo di soluzioni intelligenti da parte delle imprese di servizi

Investimento nella formazione

Eccellenza nelle partnership clienti / imprese

Valore aggiunto di eccellenza per i distributori

Sostenibilità: le migliori pratiche

Impegno per la diversità nella forza lavoro

Migliore iniziativa per aumentare il profilo del settore delle pulizie

Innovazione tecnologica dell’anno

Leader dell’anno

Premio stella nascente

I premi, giunti quest’anno alla quarta edizione, sono stati fondati da European Cleaning Journal e sono organizzati da Environment Media Group. Michelle Marshall, editore dell’European Cleaning Journal, ha dichiarato: “Basandoci sul successo degli ultimi tre anni, siamo entusiasti di portare a Londra gli European Cleaning & Hygiene Awards per la prima volta. L’anno scorso abbiamo ricevuto oltre 100 richieste: i premi sono aperti alle aziende di tutta Europa, quindi se potete dimostrare l’eccellenza in una delle categorie, i invitiamo a partecipare. ”

Come per gli anni precedenti Gsa è media partner per l’Italia. Gli sponsor di quest’anno includono Tana Chemie, Ceris Burns International, Jangro, Vectair Systems, Vermop Salmon, Principle Cleaning, Greenspeed, Diversey, Amsterdam Rai e Truvox International.

Le candidature devono essere inviate entro il 17 giugno, la modulistica si può trovare sul sito https://www.echawards.com/ . Per ulteriori informazioni contattare: awards@europeancleaningjournal.com