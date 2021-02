E’ Così rilevata da Europe Capital Partners

Il fondo alternativo di investimento lussemburghese Europe Capital Partners, ha rilevato il 100% di E’ Così, società attiva nella produzione e commercializzazione di detergenti, disinfettanti e sistemi di detergenza destinati al settore professionale. L’azienda nasce nel 2000 dalla determinazione di Davide Fornasari e Celso Lombardi. Dopo l’esperienza in Programma Igena, i due imprenditori decidono di far confluire le loro professionalità in È COSÌ.

Successivamente, la divisione Ricerca&Sviluppo, con l’arrivo di Daniele Cantagalli, studia le esigenze del settore e realizza prodotti in grado di rispondere a necessità del mercato non ancora soddisfatte. Simone Fornasari inizia a collaborare nel 2006, contribuendo ad approfondire le conoscenze tecnico-commerciali. Dal 2014, guida È COSÌ nel percorso di internazionalizzazione.

È COSÌ conta 60 collaboratori, con un’ età media under 40 e oltre 140 prodotti di linea. La società, con sede a Forlì , ha chiuso il 2019 con ricavi per 10,81 milioni di euro, un ebitda di 1,74 milioni e una posizione finanziaria netta di 823 mila euro.