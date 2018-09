Puliamo il mondo 2018

Il luogo in cui vivi è brutto, sporco, incivile? Il 28, 29 e 30 settembre liberiamo dai rifiuti gli angoli meno accoglienti delle nostre strade, piazze, periferie. Partecipa!

Torna la grande campagna di volontariato ambientele Puliamo il Mondo, conosciuta a livello internazionale come Clean Up the World, nata per liberare dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo.

Da 25 anni Legambiente organizza l’iniziativa in Italia coinvolgendo giovani, anziani, italiani e non, amministrazioni locali, imprese, scuole, uniti da un obiettivo comune: rendere migliori i nostri territori.

Nel corso degli anni con Puliamo il Mondo, oltre alla gestione sostenibile dei rifiuti, sono stati affrontati tanti temi. Le innumerevoli iniziative lungo la penisola sono stati presidi di civiltà da cui opporsi ai pregiudizi e alle barriere di qualsiasi tipo, da cui denunciare l’illegalità ai danni dell’ambiente e delle persone, parlare di pace, di virtù civica, di immigrazione, di bene comune.

Puliamo il Mondo è un gesto semplice, concreto, civile, da fare insieme. Per territori puliti dai rifiuti e dall’ignoranza.

PARTECIPA! 28, 29 e 30 settembre 2018

>>qui tutti gli appuntamenti