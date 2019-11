Comac Street Line a Ecomondo 2019

Il 2019 si appresta ad essere un anno di svolta per Comac Street Line, la divisione stradale guidata da Massimo Ubiali. Grazie al costante lavoro di presentazione e test delle spazzatrici stradali prodotte da Comac, il mercato sta apprezzando la filosofia unica e innovativa che permette di eliminare le polveri sottili PM 2.5 e PM 10 grazie al sistema di aspirazione che non utilizza acqua per abbattere le polveri e quindi non le attacca al suolo.

Il sistema trinciante presente sulla macchina permette, inoltre, di raccogliere rifiuti ingombranti eliminando le problematiche di raccolta tipiche del lavoro di spazzamento, come ad esempio rami o rifiuti ingombranti, che creano problemi nella raccolta delle foglie durante il periodo autunnale, e criticità per tutte le macchine tradizionali.

“L’entusiasmo che si sta creando verso i nostri prodotti da parte dei maggiori operatori del mondo dell’ecologia è per noi la più grande soddisfazione”, afferma Ubiali, “e testimonia l’intuizione e la visione del nostro Presidente, che ha sempre investito in prodotti innovativi e unici. Inoltre, poter contribuire a preservare l’ambiente con una spazzatrice che raccoglie le polveri più sottili e dannose, senza l’utilizzo di acqua, è per noi motivo di orgoglio”.

Il 2019 ha visto anche l’apertura di una nuova linea produttiva che, oltre ad aumentarne la capacità in modo significativo, ha implementato i più evoluti sistemi di Lean Manufacturing come il sistema Kanban. “Abbiamo investito in una nuova linea”, commenta Ubiali, “non solo per poter rispondere alle maggiori richieste di prodotti da parte dei nostri clienti, ma anche per implementare dei processi sempre più sofisticati, che permettano ai nostri veicoli di avere i più alti requisiti qualitativi e di soddisfare i clienti più esigenti”.

Comac Street Line sarà presente ad Ecomondo dove illustrerà a tutti i clienti interessati l’innovazione e i vantaggi della sua gamma di spazzatrici stradali, la CS140Tda 3,5 metri cubi e la HP6000 da 6 metri cubi.

www.comac.it